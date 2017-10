Carro do companheiro da vítima foi roubado pelos sequestradores e abandonado também na Restinga Brigada Militar / Divulgação

Uma mulher foi retirada de casa no bairro Restinga, no extremo sul de Porto Alegre, na noite de terça-feira (25). O sequestro teve fim quando ela pulou do carro em movimento, no mesmo bairro. Conforme a Polícia Civil, a fuga da vítima irritou os criminosos, que abriram fogo contra ela. Uma criança de cinco anos e a avó dela, que passeavam na rua, acabaram sendo atingidas pelos disparos.

O crime teve início por volta de 19h30min, na casa da vítima, na Rua Ignes Fagundes. De acordo com a investigação, dois bandidos invadiram a casa e levaram ela e o filho, de três anos, em uma Ecosport - que pertenceria ao companheiro da mulher. Os criminosos ainda aceitaram passar na casa da mãe da sequestrada para deixar a criança de três anos e depois voltaram ao carro com a mulher rendida. No meio do caminho, em uma região conhecida como Vila Bita, a vítima decidiu fugir, pulando em direção ao ponto em que criança e avó caminhavam na rua. De acordo com a polícia, estão em estado grave a mulher sequestrada e a criança vítima de bala perdida. A avó que passeava com a menina foi atingida por um tiro de raspão.

A Brigada Militar fez buscas na região e localizou o carro roubado em uma rua sem saída. Equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOE) patrulharam a região e até um helicóptero foi utilizado. Os bandidos não foram encontrados.

A sequência violenta surpreende a delegada Shana Hartz, que investiga o crime. Segundo ela, inicialmente se acreditava em uma tentativa de latrocínio (roubo com morte), mas as circunstâncias do crime levam ela a acreditar em uma tentativa de homicídio.

Pouco mais de duas horas depois, às 21h45min, um outro ataque violento foi registrado na região, e a polícia acredita que tenha relação com o caso do sequestro. Um homem foi assassinado por um motociclista que atirou contra ele na Estrada João Antônio da Silveira, próximo ao fórum.