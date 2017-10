A mulher que foi queimada pelo marido em Blumenau , Santa Catarina, no domingo, morreu durante a madrugada desta segunda-feira (23). A informação foi confirmada pela assessoria do Hospital Santo Antônio, onde ela estava internada.

A mulher e o filho dela, de 11 anos, foram vítimas do crime – que teria sido cometido pelo marido dela. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria jogado gasolina nos dois, trancado ambos no banheiro e, em seguida, ateado fogo. As chamas também o atingiram.

O pai, que foi encontrado pela polícia caído na casa, está internado no Hospital Santa Isabel com 75% do corpo queimado. A situação dele é grave e ele respira com a ajuda de aparelhos. Ele recebeu voz de prisão e está acompanhado da polícia na unidade de saúde.