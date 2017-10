Um encontro nesta segunda-feira debaterá a segurança pública, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. A reunião é uma forma de aproximação entre a comunidade e as lideranças das polícias. Segundo a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Três Figueiras (Amatres), a Brigada Militar fará uma explanação com os índices registrados no bairro e a Polícia Civil também estará presente. O encontro ocorrerá a partir das 19h, no auditório do 8º andar da Unisinos.