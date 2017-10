A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que o tenente David dos Santos Ribeiro, preso na segunda-feira (23) por matar com um tiro de fuzil a turista espanhola Maria Esperanza Jiménez Ruiz, na Rocinha, zona sul do Rio, não será solto, apesar de ter obtido liberdade provisória em audiência de custódia no Tribunal de Justiça nesta terça-feira (24). Ribeiro continuará detido porque, segundo a corporação, também cometeu crime ao fazer o disparo em via pública, o que contraria as normas da PM.