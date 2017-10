O tenente da Polícia Militar David dos Santos Ribeiro, detido por matar com um tiro de fuzil a turista espanhola Maria Esperanza Jiménez Ruiz na favela da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro, foi solto na tarde desta terça-feira (24), em audiência de custódia no Tribunal de Justiça. O militar foi preso em flagrante, e o delegado titular da Divisão de Homicídios, Fabio Cardoso, havia pedido a conversão dessa prisão em preventiva.

A Polícia Civil anunciou o indiciamento por homicídio qualificado do oficial, que atirou contra um carro onde a turista estava. A vítima visitava a comunidade, e o veículo foi alvejado perto do Largo do Boiadeiro.

Para autorizar a soltura, o juiz Juarez Costa de Andrade considerou o que chamou de "imaculada ficha funcional" do PM. Ribeiro, que responderá por homicídio doloso qualificado, recebeu liberdade e poderá voltar ao trabalho, mas apenas para exercer funções administrativas.

"Se, de um lado, o trágico acontecimento repercutiu nesta capital (Rio de Janeiro) e no mundo, fato é que o custodiado (David) estava trabalhando, possui imaculada ficha funcional, não havendo indícios de que solto possa reiterar o comportamento criminoso ocorrido à luz do dia", afirmou o juiz na decisão.

Na mesma decisão, o magistrado destacou que o policial militar "não tem condições psicológicas" de retornar ao policiamento ostensivo. Assim, ele deverá exercer apenas atividades administrativas. Ribeiro também está proibido de manter contato com as testemunhas, inclusive com policiais que participavam da operação na Rocinha.

A Divisão de Homicídios do Rio encaminhou para exame o carro em que estava Maria Esperanza. A Polícia quer localizar um segundo projétil de fuzil, que atingiu o veículo na traseira, mas não acertou nenhum dos ocupantes. Outro disparo passou pelo vidro de trás e atingiu a vítima no pescoço. A Polícia quer localizar o projétil, para enviar à perícia.

O policial militar, que foi indiciado por homicídio, alega que o motorista do carro, o italiano Carlo Zanineta, que estava a serviço de uma empresa de passeios turísticos, não obedeceu a uma ordem de parar. Por isso, disparou contra o carro.

Outro policial, o soldado Luís Noronha Rangel, deu um tiro para o alto. Também foi preso, pelo crime militar de disparo de arma de fogo.