O juiz da 1ª Vara Criminal do Foro Regional do Partenon, João Luís Pires Tedesco, recebeu denúncia do Ministério Público contra 13 pessoas acusadas de envolvimento na construção de túnel no Presídio Central de Porto Alegre. Conforme o magistrado, há prova de materialidade e razoáveis indícios de autoria de todos os denunciados. Dos 13, seis estão presos.

A denúncia foi apresentada na terça-feira (17) pela Promotoria de Justiça Especializada no Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa. Entre os denunciados, estão Tiago Benhur Flores Pereira, Fábio Roberto Souza Nunes, Fabrício Santos da Silva e Antônio Marco Braga Campos, líderes de uma facção criminosa que age no sistema prisional. Eles são acusados de liderar a construção do túnel. Juliano Biron da Silva, que não havia sido indiciado, também foi denunciado. Os cinco responderão por constituírem e integrarem organização criminosa e facilitação de fuga.

Benhur e Campos também foram denunciados por lavagem de dinheiro. Os crimes foram praticados, segundo a denúncia, com forte aporte financeiro e de recursos, materiais, veículos e bens imóveis, utilizados pela organização para a execução da obra. Os demais comparsas já haviam sido denunciados e condenados. Eles foram presos em flagrante dentro da obra, em fevereiro de 2017.

Benhur, Nunes, Carlos Augusto Michaelsen, Daniel dos Santos Conceição e Eliseu Dos Santos também foram denunciados por associação para o tráfico. Carlos Augusto Michaelsen foi denunciado por pedofilia.

Condenações

Em julho, a 1ª Vara Criminal do Foro Regional do Partenon condenou outros nove réus pelos crimes de organização criminosa e por promover ou facilitar fuga de presos. Eles foram denunciados porque participaram da construção do túnel.

A única condenada a cumprir pena em regime fechado é Cíntia Santos de Paula, que recebeu cinco anos e nove meses de reclusão. Ezequiel Conceição, considerado o líder desse grupo, foi condenado a cinco anos e sete meses de prisão. Carlos Augusto Michaelsen, Daniel dos Santos Conceição, Dalvan Vargas Durante, Eliseu dos Santos, Josué Conceição, Odair José Haag e Oseias Rodrigo Flores deverão cumprir pena de até entre quatro anos e 11 meses. Eles deverão cumprir a pena em regime semiaberto e não poderão recorrer em liberdade.

A investigação

Em 22 de fevereiro, após três meses de investigação, foi deflagrada a Operação Túnel Santo, realizada pelo Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico (Denarc) com acompanhamento do Ministério Público. A ação ocorreu antes do túnel chegar até o Presídio Central. Naquele dia, houve a prisão de oito pessoas.

Durante a instrução do processo, testemunhas e réus esclareceram que a intenção, com o túnel, era que 1.050 presos de uma facção criminosa fugissem. Faltavam aproximadamente 40 metros para a conclusão do plano de fuga descoberto em fevereiro deste ano. Para não despertar atenção das autoridades, a terra retirada era armazenada dentro dos imóveis.

Os "tatus" eram pagos com, no mínimo, R$ 1 mil semanais cada um, além de moradia em outra cidade, transporte até o trabalho e alimentação durante a escavação, pagos pelos "contratantes". O MP denunciou outras nove pessoas pela participação no mesmo crime, cujo processo segue em trâmite.