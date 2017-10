A polícia investiga, desde a noite de quinta-feira (26), mais um homicídio em Gravataí. Diego da Silva Pinto, 18 anos, foi executado a tiros por volta das 22h na Rua Flórida, no bairro Nossa Chácara. Com este crime, o município da Região Metropolitana soma, agora, de acordo com o levantamento de GaúchaZH, pelo menos 144 assassinatos em 2017.

De acordo com o delegado Felipe Borba, que apura o caso pela Delegacia de Homicídios de Gravataí, as circunstâncias ainda não estão claras. Ele salienta que a vítima era conhecida pelos investigadores por sua atuação no tráfico de drogas do bairro. Pinto havia completado 18 anos na semana passada e, conforme a polícia, ainda como adolescente infrator, tinha duas passagens por tentativas de homicídios.