Um jovem de 20 anos foi morto a tiros no início da tarde desta sexta-feira (20) em Gravataí, na Região Metropolitana. Conforme a Brigada Militar, ele estava na Rua Botafogo, quando foi atingido por disparos – que atingiram a cabeça da vítima.

De acordo com testemunhas, os autores do crime passaram em uma motocicleta e em um veículo vermelho e efetuaram os tiros contra o jovem. A identidade da vítima não foi divulgada pela polícia.

Até as 15h, o local estava isolado para trabalho da perícia. O jovem tinha antecedentes por estupro de vulnerável, e a Delegacia de Homicídios investiga se isso poderia estar relacionado com o homicídio. Outras hipóteses também estão sendo trabalhadas pela investigação. Até o momento, não há suspeitos do crime.