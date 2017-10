A Polícia Civil de Vacaria reuniu novas provas sobre o caso da mulher de 56 anos suspeita de tentar matar o marido no dia 18 de setembro no hospital do município. Segundo o delegado Anderson Spier, ela levou até o quarto, onde a vítima de 77 anos estava internada, um tabelião com a documentação para que o marido assinasse um contrato de união estável e um testamento em que ele deixou a esposa como beneficiária universal. O caso passou a ser investigado após uma enfermeira flagrar a mulher com uma seringa. Segundo o delegado, os novos elementos reforçam a principal linha de investigação de que ela é suspeita de matar o marido por motivações financeiras.