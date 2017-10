Um homem de 48 anos foi preso pelo estupro de duas colegas de trabalho nesta sexta-feira (20) em Santa Bárbara do Sul, no noroeste do Estado. Conforme o delegado Josuel dos Reis Muniz, o homem trabalhava com as vítimas em uma distribuidora de alimentos em Santa Rosa e teria cometido os estupros em datas distintas.

A estratégia do criminoso foi a mesma nos dois casos: durante viagens de serviço com as colegas, ele oferecia a elas bebidas adulteradas por um medicamento com propriedades de inibição das funções do sistema nervoso central, efeito sedativo e tranquilizante — e abusava delas em quartos de hotéis.

O primeiro caso aconteceu na noite de 19 de setembro em Saldanha Marinho. A vítima relatou à polícia que aceitou uma bebida oferecida pelo colega e acordou somente no outro dia com as roupas em um canto do quarto.

O outro caso foi semelhante e aconteceu na última segunda-feira (16) em Santa Bárbara do Sul. A vítima ingeriu um refrigerante servido pelo criminoso e adormeceu logo em seguida. Ao acordar, na manhã seguinte, percebeu que havia sido abusada. O homem teria confessado o crime para ela, que procurou a polícia.