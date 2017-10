Um homem de 49 anos foi morto a tiros no final da manhã desta terça-feira (24) na BR-285, próximo ao trevo de acesso a São Luiz Gonzaga, nas Missões. Conforme a delegada Elaine Schons, titular da Delegacia da Polícia Civil no município, Jurandir Pimentel de Oliveira foi atingido por cinco tiros e morreu no local.