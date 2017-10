Um homem de 29 anos invadiu uma escola municipal armado com uma faca e tentou levar à força dois alunos, na manhã desta quarta-feira (25) em Angatuba, interior de São Paulo. Ele ameaçou a professora, mas ela se manteve calma e conseguiu que o homem largasse as crianças, de 6 e 7 anos. Ele disse que eram seus filhos.

A docente ainda convenceu o suposto agressor a deixar a sala. Ele foi contido e preso por policiais militares após sair do prédio. A faca, uma peixeira de 20 centímetros, foi apreendida. A ameaça aconteceu na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professor Affonso Basile, no bairro rural Bom Retiro da Esperança, distante 25 km da área urbana.

O homem entrou na escola sem autorização e foi direto à sala de aula, onde agarrou as crianças e tentou tirá-las da classe, dizendo serem seus filhos. Ele estava com a faca presa à cintura. A professora interveio e conversou com o suspeito, informando que ele precisaria de autorização da diretora para sair com as crianças.