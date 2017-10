Duas pessoas foram assassinadas entre a noite desta quinta-feira (26) e a madrugada desta sexta-feira (27) em Caxias do Sul. As mortes foram na Praça Dante Alighieri, no centro da cidade, e no bairro Vila Leon. Os casos não têm relação.

No Vila Leon, Adriano Adair Pergher, 38 anos, morreu após ser baleado na cabeça e no peito dentro de uma casa na Rua Rosana Prezzi Batisti. Pouco antes da 1h desta sexta, dois homens encapuzados e armados, um deles com arma longa, entraram na casa e atiraram. O homem foi morto na sala.

Mais cedo, na Praça Dante, Nelson Lemes Soares, 48, foi esfaqueado por volta das 21h. Ele chegou a ser levado ao Hospital Pompéia, também na área central, mas morreu na madrugada desta sexta-feira. Há suspeita de que a motivação do crime seja uma discussão. Os dois casos são investigados pela Delegacia de Homicídios e Desaparecidos.

Já no início da manhã desta sexta, três homens, de 20,29 e 32 anos, foram baleados em frente a uma casa noturna na Rua Andrade Neves, área central de Caxias. Eles receberam atendimento no Postão 24 Horas. Conforme o registro policial, os homens disseram aos policiais que não viram quem disparou.

Número de mortes

Desde a noite de sábado (21), cinco pessoas foram assassinadas em Caxias. Na noite de sábado, uma mulher foi assassinada no bairro Pioneiro. Já na noite de domingo, um tiroteio no bairro Santa Fé deixou duas pessoas feridas e levou pânico à Zona Norte. A polícia investiga se há relação entre os crimes. Mesmo com os números dessa semana, a quantidade de assassinatos em 2017 é menor do que a registrada no mesmo período do ano passado. São 94 mortes contra 123.