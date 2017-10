Dois homens foram mortos a tiros no final da noite deste sábado (22) em Garibaldi, na Serra Gaúcha. De acordo com a Brigada Militar, moradores do bairro Três Lagoas ouviram disparos de arma de fogo por volta das 23h40min e acionaram a polícia. O crime ocorreu na rua Vereador Loris Fin.