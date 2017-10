Dois homens ainda não identificados foram encontrados mortos a tiros, por volta das 7h30min desta quarta-feira (18), em um matagal na Rua Silvano Monteiro, no bairro Passo das Pedras, na zona norte de Porto Alegre.

A equipe do Departamento de Homicídios ainda atende à ocorrência e não tem maiores detalhes sobre as circunstâncias do crime, que será apurado pela 5ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre.