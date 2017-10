Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Após novo aumento no número de assaltos a ônibus do transporte coletivo em Caxias do Sul, o mês de outubro teve redução desse crime na segunda quinzena. Apenas nos primeiros 15 dias foram 30 casos, contra 14 no fim do mês ou na segunda metade. Ao todo, foram 44 assaltos no mês.

Para o subcomandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias, capitão Márcio Leandro da Silva, a chamada contraofensiva da corporação contribuiu para que os números não subissem ainda mais no mês. Policiais militares fardados passaram a andar nas linhas onde são registrados os maiores números de crimes. A ação é chamada de contraofensiva porque, desde abril, um trabalho integrado com a Polícia Civil atua no combate ao roubo a transportes coletivos.

Só no mês de abril, foram 51 assaltos, o maior número do ano até agora. Nos meses seguintes, os crimes diminuíram. Conforme dados da Visate, concessionária do serviço de ônibus, foram 28 casos em maio, 24 em junho, 35 em julho, 24 em agosto e 27 em setembro.

Conforme a Polícia Civil, desde abril, é realizado o trabalho de identificação dos assaltantes. Outra ação que começou a ser feita é o mapeamento de pontos de tráfico de drogas em locais com maior concentração de casos.

Na manhã desta terça-feira (31), representantes da BM, Polícia Civil, Visate e Sindicato dos Rodoviários se reuniram para tratar sobre os assaltos a ônibus na cidade. Polícia Civil e Brigada Militar ainda apuram as causas para o aumento em outubro.

Números

Embora todas as regiões da cidade tenham registros de assalto a ônibus, a principal concentração é na região Norte. Segundo dados divulgados pela Visate, analisando todos os casos em todas as regiões, há mais incidência nos sábados, sextas-feiras e segundas-feiras, respectivamente. Os horários dos crimes são variados, mas em 21% dos casos foram entre 22h e 23h.