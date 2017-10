Polícia Civil / Divulgação

O laudo pericial sobre as circunstâncias do homicídio do policial rodoviário estadual, Naurio Adão Garcia Viana, 47 anos, não conclui quem realizou o disparo que matou o sargento. Conforme o delegado Josuel Muniz, da 1ª Delegacia de Cruz Alta, a investigação deve solicitar a reconstituição do crime.



– O laudo foi inconclusivo quanto a posição que partiu o disparo que atingiu a vítima. O motivo de ele ter sido inconclusivo, acredito, foi a falta de elementos. O perito não teve condições de responder essa questão importante. Não se trata de falha pericial. A perícia de local de crime é importante, mas não é tudo. Possivelmente, vamos solicitar a reconstituição do crime – declarou.

Antes de pedir a reconstituição dos fatos, o delegado vai ouvir o perito responsável pelo caso. Se ainda assim persistirem dúvidas, a reconstituição será solicitada ao Instituto Geral de Perícias (IGP).

– Tão logo receba o laudo da balística do projetil extraído da vítima, requisitarei ao IGP a reprodução simulada dos fatos (reconstituição). Creio que a reconstituição não deixará dúvidas sobre o que ocorreu naquele fatídico dia – explicou.

Preso no último dia 19 de setembro após assaltar um estabelecimento em Bozano, no Noroeste Gaúcho, Leomar Rempel, 34 anos, segue como o principal suspeito da autoria do crime. Ainda conforme o delegado, Rempel confessou, em depoimento, que passou pela barreira policial em Cruz Alta, mas negou que tenha atirado no sargento. Encarcerado na Penitenciária Modulada de Ijuí, ele afirmou aos policiais que o tiro partiu da arma de um de um colega de Viana.

– Estamos verificando esta possibilidade. Não podemos descartar nada. A reprodução simulada é o que vai apontar o que aconteceu – avaliou o delegado.

Leomar Rempel acumula 46 anos de condenações por crimes de roubo e receptação. Desses, cumpriu 12 anos de pena em regime fechado e havia fugido do sistema prisional no dia 23 de julho. Conforme o 29º Batalhão da Polícia Militar de Ijuí, Rempel foi preso após assaltar uma filial da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) em Bozano, no dia 19 de setembro. O criminoso estava armado e roubou cerca de R$ 1 mil de funcionários e clientes.

No dia 21 de agosto, agentes rodoviários foram acionados após receberem a informação de que um carro que havia sido roubado em Santo Ângelo trafegava em direção a Cruz Alta pela RS-342. Dois caminhões foram colocados atravessados no km- 154 da via para tentar interceptar o veículo. Entretanto, os bandidos conseguiram passar por um vão do acostamento. O sargento Viana, que estava ao lado de um dos veículos de carga, foi baleado na cabeça e morreu na hora.