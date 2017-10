Três corpos foram encontrados na noite desta terça-feira (17) no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre. Em um dos casos, um homem com sinais de disparos de arma de fogo estava dentro de um carrinho de supermercado na rua Eduardo Nadruz, divisa com o município de Alvorada.

Próximo ao local, a Brigada Militar também constatou que outro corpo havia sido jogado no Arroio Feijó. Para o resgaste, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros, que efetuou o procedimento com dificuldade por conta da presença de esgoto no trecho. Ambos os casos ocorreram por volta das 23h.