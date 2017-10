Se há uma pedra no sapato dos órgãos de segurança pública de Caxias do Sul neste ano, essa pedra é o roubo a transporte coletivo urbano. Até o início desta semana, já foram registrados 273 ataques a ônibus. A quantidade de crimes é 69% maior do que no mesmo período do ano passado — quando ocorreram 161 assaltos. Há ainda um agravante: se antes os ladrões tinha interesse apenas no conteúdo do caixa do coletivo, agora eles também estão mirando os celulares e o dinheiro dos passageiros.