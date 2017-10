O Honda City roubado de uma família na sexta-feira (27) na zona norte de Porto Alegre foi encontrado neste sábado. O veículo estava estacionado, fechado, numa rua da Vila Jardim. Mas as cadelinhas da família, que ficaram dentro do veículo após o assalto, ainda não foram encontradas. Conforme o engenheiro civil José Nilo Simões, o veículo foi levado para um depósito do Detran.