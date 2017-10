Ataque em Gravataí

Criminosos autores de disparos foram flagrados por câmera na madrugada de domingo Polícia Civil / Divulgação

O principal assunto do dia, nesta segunda-feira (23), continuou sendo a guerra de facções que resultou em dois mortos e 33 feridos, em Gravataí, na madrugada de domingo (22). Após uma reunião com autoridades, o prefeito de Gravataí, Marco Alba, pediu a presença da Força Nacional no município e disse que há "descontrole total" na área da segurança.

O alerta do prefeito faz sentido. Município de 250 mil habitantes, Gravataí vive uma explosão de violência ao longo do ano, conforme ZH e Diário Gaúcho têm revelado. Desde janeiro, assassinatos saltaram 44%: 143 pessoas foram assassinadas este ano ante 99 vítimas no mesmo período.

Mas o problema parece não estar entre as prioridades da Segurança Pública. Mesmo sendo assunto nos principais jornais do país, o secretário Cezar Schirmer permaneceu mudo durante todo o dia de domingo.

Schirmer só se manifestou sobre o ataque hoje à tarde. O secretário anunciou reforço do Batalhão de Operações Especiais de Porto Alegre, que vai realizar barreiras, operações e abordagens em Gravataí. O helicóptero da Brigada Militar e um micro-ônibus da corporação também serão utilizados nas ações.

A Delegacia de Homicídios de Gravataí receberá reforço dos seis agentes considerados mais "experientes" para auxiliar na investigação do atentado e de outros crimes violentos.

Pai de adolescente

Outro assunto que chamou a atenção dos leitores foi o depoimento do pai do adolescente de 14 anos que atirou em colegas de sala em uma escola de Goiânia, na sexta-feira (20). Ele prestou depoimento na manhã desta segunda-feira (23), na Delegacia de Polícia de Apuração de Ato Infracional (Depai).

O atentado no Colégio Goyases colocou no foco o problema do bullyng, já que o atirador era chamado de "fedorento" por alguns colegas. Bullyng é um problema antigo, que deve ser combatido com rigor nas escolas. Mas uma criança vítima de bullyng só é capaz de matar se tiver acesso a armas. Esta é a questão de fundo. Como um menino de 14 anos manuseava armas e sabia atirar? Os pais deste menino, ambos policiais militares, devem explicações.

Morte de turista

Turista chegou a ser socorrida após ser baleada por disparo de fuzil, mas não resistiu Mauro PIMENTEL / AFP

Outro assunto de alta audiência foi a morte de uma turista espanhola, na favela Rocinha, no Rio de Janeiro. Identificada como Maria Esperanza Ruiz, a mulher estava em um carro que não obedeceu a ordem de parar e tentou passar por um bloqueio feito pela Polícia Militar.

A PM informou, em nota, que por volta das 10h30min, um Fiat Freemont rompeu o bloqueio policial no Largo do Boiadeiro. Houve reação, e os PMs atiraram no veículo.