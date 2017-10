Lucas Abati / Agência RBS

O desembargador Túlio Martins, presidente do conselho de comunicação do Tribunal de Justiça, defendeu o entendimento do juiz plantonista Volnei dos Santos Coelho, que entendeu não haver urgência para responder o pedido de prisão do suspeito de assassinar o eletricista Alexandre Farias de Vargas, 49 anos, no bairro Espírito Santo, na zona sul de Porto Alegre. A principal justificativa para a decisão, segundo o magistrado, é que a Polícia Civil não sabe onde está o homem.

— A decisão de ontem (quarta-feira) do magistrado foi de que no plantão, por um lapso de apenas algumas horas, não tendo havido o flagrante, não sabendo onde estava a pessoa, não era o caso da decretação ou não — disse o desembargador ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha.

O entendimento de que não havia urgência revoltou o delegado Rodrigo Reis. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o policial afirmou que a equipe de investigadores ficou "desolada" com a resposta do juiz, já que o processo parou na Vara do Júri que, de acordo com ele, pode demorar 14 dias para responder as solicitações.

— Trabalhamos a noite toda para conseguir essa prisão e para fazer justiça. A cada caso de homicídio que ocorre, a gente busca dar uma resposta para a família. Desta vez, a gente não tem o que dizer, porque simplesmente a prisão não foi decretada — desabafou Reis.

Ainda segundo Túlio Martins, o pedido da polícia "é um tipo de urgência que não faz a mínima diferença de ir para o plantão".

— São 4 ou 5 horas apenas, ele não estava na iminência de ser preso. Se estivesse cercado em uma determinada área, ou perseguido, o plantão despacharia — disse o desembargador.

O chefe do conselho de comunicação do TJ gaúcho disse ainda que "compreende a situação da polícia" e que "às vezes o pedido de prisão vem mal instruído".

— É complicado ser policial em um país com leis tão brandas. Eu recebo essa crítica muito mais ao sistema legal do que ao Poder Judiciário. Às vezes, o juiz se frustra, não é só a polícia — complementou Martins.

De acordo com o Ministério Público, o entendimento do juiz também contrariou a manifestação da promotora Sandra Goldman Huel. A assessoria de imprensa do órgão afirma que ela fez um parecer entendendo que era necessário o deferimento da prisão por causa do delito grave, da probabilidade do suspeito voltar a delinquir e ainda pela fuga dele poder oferecer risco às testemunhas.