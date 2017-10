Arsenal para guerra

A notícia mais impactante desta sexta-feira (27) na área da segurança foi apreensão de um arsenal de guerra na casa de um estudante universitário, em Santa Cruz do Sul. No imóvel de Jerônimo Jardim Lopes, 26 anos, que foi preso em flagrante, havia 15 fuzis, 21 pistolas, 201 carregadores e 7,3 mil munições – 5,4 mil cartuchos somente para fuzil. De acordo com a investigação policial, o jovem recebia R$ 10 mil por mês para guardar as armas de uma facção.

Armas apreendidas abasteceriam uma facção que, aos poucos, avança pelo Interior. Consolidada na região de Santa Cruz do Sul desde 2013, a facção que domina o tráfico de drogas na cidade e arredores decidiu expandir os negócios na metade deste ano, quando propôs aos bicheiros e donos de máquinas caça-níquel um acordo para manutenção da paz. Conforme apurou o repórter Marcelo Kervalt, a facção queria receber R$ 650 mil em parcela única e mais 10% dos lucros mensais. Em contrapartida, ofereceria segurança. Os operadores de jogos ilegais que resistiram à oferta tiveram as casas atacadas por tiros de fuzil entre o fim de setembro e início deste mês. Foram três ataques, que não deixaram feridos.

— Agora, todos os bicheiros e donos de máquinas caça-níquel têm de pagar para eles — diz o delegado Luciano Menezes, comentando que o grupo movimenta R$ 200 mil por semana com o tráfico.

Nenhuma organização criminosa é tão articulada quanto os patrões do jogo do bicho, que atuam em parceria em todo território nacional. Bicheiros corrompem agentes públicos estaduais e federais há décadas, e há décadas mantém seus negócios ilícitos. São os inventores do crime organizado no Brasil. Embora prefiram negociação à violência, é improvável que bicheiros Santa Cruz aceitem pagar pedágio para explorar a jogatina. É importante acompanhar os desdobramentos da guerra incomum entre bicheiros e traficantes.

Preso suspeito de matar eletricista

A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. O delegado Rodrigo Reis esperava a apresentação do preso às 18h, na 4ª Delegacia de Homicídios.

Além da brutalidade de Silveira, caso surpreendeu porque a Justiça, em um primeiro momento, apesar de todos os indícios, negou a prisão do suspeito. Agora, além de punir o criminoso, é necessário entender o motivo de tanta violência.

Novos agentes da Susepe

Os 480 agentes penitenciários e administrativos chamados pelo governo gaúcho vão trabalhar no Complexo Prisional de Canoas. É a informação positiva na área da segurança. Os agentes aprovados em concurso realizado neste ano devem ter os nomes publicados no Diário Oficial do Estado na próxima segunda-feira (30). A partir daí, entregarão documentos e passarão por qualificação.

