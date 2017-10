No momento da prisão, além dos R$ 1,4 mil falsos que foram apreendidos com o jovem de 21 anos, os investigadores tiveram acesso às negociações realizadas por ele em grupos no Whatsapp. A intenção dele , conforme a Polícia Civil, seria distribuir até R$ 50 mil falsos. A cada nota de R$ 100 verdadeira, distribuía três de R$ 100 falsas.

O delegado Ivanir Caliari considera as falsificações de alta qualidade, com capacidade de enganar até mesmo pessoas experientes no manuseio de dinheiro, ainda mais em eventos com grande movimentação que exigem agilidade.