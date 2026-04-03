Páscoa: aumento de viagens durante feriado reforça alerta para acidentes

Segurança nas viagens de carro começa muito antes de dar a partida. Standret / Shutterstock

Às vésperas da Páscoa, o movimento de viajantes ao redor do país se intensifica, com alta de 26% nas buscas por passagens rodoviárias, de acordo com levantamento da ClickBus. A tendência também se reflete nas estradas. Dados do Google apontam que as pesquisas por rotas de até 250 km cresceram 156%, reforçando a preferência dos brasileiros por viagens curtas e de carro durante o feriado.

Esse aumento no fluxo de veículos, no entanto, eleva os riscos nas rodovias. Na Operação Semana Santa e Tiradentes de 2025, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 1.038 sinistros nas rodovias federais brasileiras, resultando em 1.198 pessoas feridas e 86 mortes. Entre as principais infrações, destacaram-se ultrapassagens indevidas (4.875 ocorrências), falta do cinto de segurança por motoristas ou passageiros (3.999) e recusas ao teste do etilômetro (1.097).

Com o objetivo de sensibilizar a população gaúcha a respeito da importância da direção segura durante a Páscoa, o DetranRS lançou campanha com o slogan “Nesse feriadão, volte bem. Você tem muita vida pela frente”, destacando a necessidade de atenção e cuidado nas estradas ao longo desse período.

Manutenção preventiva

Para o DetranRS, a segurança nas viagens começa muito antes de dar a partida. Realizar a manutenção preventiva do veículo é essencial para garantir uma jornada tranquila e segura para você, sua família e todos os usuários das vias.

Confira um checklist do que revisar antes da sua viagem de Páscoa:

Óleo lubrificante: veja nível, validade e use o tipo indicado pelo fabricante;

veja nível, validade e use o tipo indicado pelo fabricante; Filtros de ar, óleo e combustível: precisam estar limpos e em bom estado;

precisam estar limpos e em bom estado; Pneus: verifique pressão e desgaste – e não esqueça do estepe;

verifique pressão e desgaste – e não esqueça do estepe; Freios: observe pastilhas, discos e fluido;

observe pastilhas, discos e fluido; Sistema de arrefecimento: cheque o radiador e o nível de água para evitar superaquecimento;

cheque o radiador e o nível de água para evitar superaquecimento; Bateria: teste a carga e veja sinais de corrosão;

teste a carga e veja sinais de corrosão; Iluminação: faróis, lanternas, luz de freio e setas devem estar funcionando;

faróis, lanternas, luz de freio e setas devem estar funcionando; Itens de segurança: triângulo, macaco, chave de roda e estepe acessíveis;

triângulo, macaco, chave de roda e estepe acessíveis; Fluidos essenciais: direção hidráulica, freio e limpador de para-brisa;

direção hidráulica, freio e limpador de para-brisa; Cintos e dispositivos internos: verifique travas, encaixes e assentos, especialmente se viajar com crianças.

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Direção segura

O DetranRS reforça que uma direção mais segura depende de mudança de comportamento e de cultura. É fundamental entender que o trânsito é feito de pessoas – pedestres, motoristas e passageiros – e que cada um tem um papel para tornar as vias mais seguras e menos violentas.

Acompanhe dicas de direção segura:

Plano de viagem: respeite as orientações do plano de gerenciamento de riscos, rotas e pontos de parada pré-estabelecidos;

respeite as orientações do plano de gerenciamento de riscos, rotas e pontos de parada pré-estabelecidos; Velocidade: obedeça à legislação de trânsito e respeite os limites em cada trecho, redobrando atenção em curvas, serras e trechos sinuosos;

obedeça à legislação de trânsito e respeite os limites em cada trecho, redobrando atenção em curvas, serras e trechos sinuosos; Distância segura: mantenha espaço adequado em relação a outros veículos e evite ultrapassagens arriscadas;

mantenha espaço adequado em relação a outros veículos e evite ultrapassagens arriscadas; Fadiga: não dirija se estiver cansado ou com sono;

não dirija se estiver cansado ou com sono; Cinto e celular: utilize o cinto de segurança e nunca use o celular enquanto dirige;

utilize o cinto de segurança e nunca use o celular enquanto dirige; Horário da viagem: prefira viajar durante o dia e redobre os cuidados em trechos com visibilidade reduzida ou chuva intensa;

prefira viajar durante o dia e redobre os cuidados em trechos com visibilidade reduzida ou chuva intensa; Álcool e remédios: jamais dirija sob efeito de álcool ou medicamentos que prejudiquem reflexos;

jamais dirija sob efeito de álcool ou medicamentos que prejudiquem reflexos; Paciência: mantenha a calma e o equilíbrio, mesmo diante do aumento do fluxo de veículos ou da imprudência de outros motoristas.

Conscientização contínua

Mais do que a campanha de Páscoa, o DetranRS investe de forma contínua em educação para o trânsito. A base dessas iniciativas é a Escola Pública de Trânsito, que oferece atividades gratuitas durante todo o ano, tanto presenciais quanto online, com certificação e voltados a variados públicos.

Entre as formações disponíveis, estão cursos como Educação no Trânsito, que aborda mobilidade urbana, comportamentos de risco e cidadania no trânsito, e Trânsito na Escola, direcionado a estudantes do Ensino Fundamental com atividades lúdicas para aprendizado de segurança viária.