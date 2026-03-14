“Placar da Vergonha” alerta para o número de casos de violência contra mulheres 

Número de feminicídios foi exibido no telão antes do Gre-Nal. Divulgação

A final do Campeonato Gaúcho, realizada no dia 8 de março, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, reuniu milhares de torcedores ansiosos pelo resultado do Gre-Nal. Mas um placar diferente ganhou destaque antes do fim do jogo. No Dia Internacional da Mulher, o governo do Rio Grande do Sul realizou a campanha “Placar da Vergonha”, que chamou a atenção para os números preocupantes de feminicídios no RS. Com a mensagem “Feminicídios 20 X 0 Sociedade”, a torcida foi lembrada de que, somente neste ano, até o momento da partida, haviam sido contabilizados 20 casos no Rio Grande do Sul. Após o jogo, mais um crime foi registrado no Estado.

Os dados sobre a violência contra as mulheres foram exibidos em diferentes espaços do estádio. A ação integra a iniciativa “Não maquie, denuncie”, uma campanha do Governo do Rio Grande do Sul, criada no final do último ano pela Secretaria Estadual da Mulher.

A ideia foi aproveitar o grande público de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro para ampliar o debate e mobilizar a sociedade gaúcha no enfrentamento da violência contra as mulheres. Com as estatísticas levadas para dentro do estádio, a campanha conseguiu aproximar a realidade dos torcedores, mostrando que esse placar negativo diz respeito a todos.

Denuncie crimes de violência contra a mulher na delegacia online .

Programa busca fortalecer a rede de proteção

Além da mobilização social, o governo também apresentou novas ações para ampliar as políticas públicas. No dia 10 de março, foi lançado o Programa Estadual de Proteção e Promoção dos Direitos das Mulheres, iniciativa que reúne medidas de prevenção, acolhimento e enfrentamento à violência.

O programa prevê um investimento total de R$ 71 milhões e organiza as ações em quatro eixos de atuação: governança, acolhimento, capacitação e desenvolvimento , e enfrentamento à violência.

Saiba mais sobre o novo programa nos perfis da Secretaria da Mulher e do Governo do Estado .

As ações de governança buscam fortalecer a articulação entre Estado e municípios, com foco na ampliação da rede de proteção. O destaque será a implementação de um sistema integrado de informações, que reunirá dados e facilitará o atendimento. Com investimento de R$ 15,7 milhões, por meio do modelo de cofinanciamento, os municípios poderão criar ou manter estruturas mínimas de atendimento às mulheres.

Mais locais seguros com profissionais qualificados

O programa também prevê a ampliação de locais adequados para o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, familiar ou de gênero. Já está aberto um edital com 126 vagas de abrigo, que serão distribuídas em nove regiões do Estado.

Outro foco é a capacitação dos profissionais que compõem a rede de atendimento às mulheres, abrangendo áreas como saúde, educação, assistência social e segurança pública. O objetivo dessas ações é melhorar o suporte oferecido às vítimas e promover a autonomia dessas mulheres para que possam iniciar uma nova fase de suas vidas no futuro.

Ainda estão previstos encontros, cursos e formações. Além disso, o programa contempla a realização de grupos reflexivos para homens, com o objetivo de reduzir e prevenir a violência de gênero. O investimento total na área de acolhimento e capacitação é de R$ 6,8 milhões.

Medidas de proteção e nova ferramenta de IA

O eixo com maior volume de recursos, cerca de R$ 41 milhões, concentra ações de enfrentamento direto à violência. Entre as medidas estão a ampliação do horário de atendimento de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) e a criação de equipes de pronto atendimento para ocorrências fora do horário regular. Atualmente, apenas Porto Alegre oferece atendimento especializado 24 horas. Nos outros municípios, as mulheres vítimas de violência eram atendidas apenas no plantão durante a noite e a madrugada.

O programa também possibilitará a compra de 3 mil tornozeleiras eletrônicas adicionais, que serão utilizadas para monitorar agressores. A medida visa aumentar a segurança das mulheres que apresentam denúncias.

Quanto aos serviços digitais, foi lançado o portal mulher.rs.gov.br , da Secretaria da Mulher, que já está no ar com informações sobre políticas e serviços voltados às mulheres. No site, também estão disponíveis os contatos da rede, além de outras orientações e editais sobre o tema.

Outra novidade anunciada é a “GurIA”, inteligência artificial (IA) utilizada para orientar sobre canais de denúncias, políticas públicas e geolocalização dos serviços de atendimento disponíveis no Estado.

Saiba onde pedir ajuda

A violência contra a mulher é um problema de todos. Vizinhos, familiares, colegas de trabalho e demais testemunhas também têm papel fundamental na identificação e denúncia de situações de violência. Se você souber ou suspeitar de algum caso, denuncie pelos canais oficiais do Governo do Estado.

Não fique só na torcida. Denuncie.

Emergências: ligue 190