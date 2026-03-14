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“Placar da Vergonha” alerta para o número de casos de violência contra mulheres 

Ação do governo do Estado foi realizada na final do Gauchão, no Dia Internacional da Mulher 

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