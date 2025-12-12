RS avança no enfrentamento à violência contra a mulher

Com representantes de quase 100 municípios, 1º Encontro Estadual de Mulheres promoveu diálogo e identificação de fragilidades locais. João Pedro Rodrigues | SECOM / Divulgação

A agenda feminina vem ganhando protagonismo no Rio Grande do Sul, especialmente após a recriação da Secretaria da Mulher (SDM). Em pouco mais de dois meses, a pasta estruturou sua governança interna, ampliou o diálogo com municípios e intensificou a articulação com as áreas de Saúde, Segurança e Justiça, fortalecendo políticas de prevenção e proteção às mulheres.

Desde sua retomada, a secretaria consolida um plano de ação focado no planejamento estratégico e na entrega de resultados. As primeiras iniciativas revelam um movimento contínuo de construção da identidade institucional e de ampliação do alcance das políticas públicas para mulheres em todas as regiões do Estado.

Visitas técnicas e reuniões em municípios têm aproximado a pasta das prefeituras — executoras diretas das políticas. Profissionais da saúde, educadores e grupos de mulheres também têm sido ouvidos, permitindo compreender os diferentes contextos em que a violência se manifesta. A comunicação nas redes sociais e na imprensa tornou-se outro pilar de conscientização, reforçando a importância de informar, orientar e sensibilizar a população.

Segurança e acolhimento

O enfrentamento à violência contra a mulher se sustenta em uma rede articulada. O Rio Grande do Sul conta com Delegacias Especializadas (Deams), Salas das Margaridas, monitoramento eletrônico de agressores e a possibilidade de solicitar Medidas Protetivas de Urgência pela internet.

Nos serviços de saúde — como unidades básicas e emergências hospitalares, que muitas vezes são a porta de entrada — o acolhimento qualificado é fundamental. A escuta atenta permite identificar sinais de violência com antecedência, tomar medidas imediatas e iniciar o processo de proteção.

Em novembro, o Governo do Estado anunciou a implantação de um centro de acolhimento às mulheres vítimas de violência no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. A unidade da Casa da Mulher Brasileira (CMB) terá 8 mil metros quadrados e reunirá serviços de apoio psicossocial, alojamento temporário para mulheres e filhos, brinquedoteca, central de transporte para atendimentos de saúde e programas de capacitação e educação financeira.

O espaço integrará ainda uma Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, uma promotoria do Ministério Público, um núcleo da Defensoria Pública e um juizado especializado em violência doméstica, agilizando fluxos previstos na Lei Maria da Penha.

Ferramenta de prevenção

A produção e o uso de dados qualificados são considerados estratégicos. O Rio Grande do Sul é referência nacional na concessão de medidas protetivas e na integração entre Saúde e Segurança — o que tem permitido identificar situações de risco com mais agilidade.

Para aprimorar esse trabalho, a SDM atua na qualificação dos instrumentos de coleta de informações, como o Cadastro Individual da Atenção Primária e a Ficha Individual de Notificação (FIN). A meta é tornar esses documentos mais completos e objetivos, reduzindo a subnotificação e permitindo políticas mais eficazes até 2026.

Mobilização social e educação

A articulação com a sociedade civil é outro pilar da política pública. No dia 13 de novembro, o 1º Encontro Estadual de Mulheres reuniu representantes de quase 100 municípios para compartilhar experiências e mapear fragilidades locais.

Em dezembro, foi lançada a campanha “Não maquie, denuncie”, que amplia a conscientização sobre os diferentes tipos de violência e incentiva denúncias. A ação vem ganhando força e é impulsionada por prefeituras, órgãos públicos, lideranças comunitárias, comunicadores e cidadãos que, espontaneamente, multiplicam a mensagem em suas redes.

Instrumento de transformação

O fortalecimento da independência financeira das mulheres também está entre as frentes prioritárias da iniciativa do Governo do Estado. Programas como o Avança Mulher Empreendedora ampliam oportunidades de capacitação, geração de renda e inclusão no mercado de trabalho. A proposta é somar a autonomia econômica ao acolhimento e ao rompimento de ciclos de violência, criando uma rede articulada de apoio contínuo. O programa já vem dando resultado. Segundo a Secretária de Desenvolvimento Econômico do RS, 239 mulheres gaúchas foram capacitadas pelo projeto.