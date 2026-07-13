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Insulina: a perigosa banalização de um hormônio que pode matar

A substância não é suplemento alimentar. Não é um recurso ergogênico seguro. Não é um atalho inocente para o ganho de massa muscular

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