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Forcinha no treino
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Creatina x HMB: qual é o melhor suplemento para conquistar e manter massa muscular? 

Aliadas, substâncias agem de formas diferentes no corpo e, por isso, são recomendadas em contextos distintos

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Rodrigo Stolzmann*

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