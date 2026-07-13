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Como estamos educando os nossos meninos?

Eles crescem em meio a mensagens contraditórias, diz psicóloga: espera-se que sejam sensíveis, mas não frágeis; empáticos, mas também competitivos

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