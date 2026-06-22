O câncer de pâncreas é, historicamente, um dos mais agressivos e complexos da medicina. Sebastian Kaulitzki / adobe.stock.com

Vinícius Lorandi (*)

Muito se falou nos últimos dias, em manchetes um tanto entusiasmadas, sobre uma nova droga para o tratamento do câncer de pâncreas. Em Chicago, nos EUA, onde aconteceu o principal congresso de oncologia do mundo (ASCO), médicos foram vistos em uma cena rara: uma plateia inteira de especialistas aplaudindo de pé os resultados de um estudo clínico. O motivo desse barulho todo atende pelo nome de daraxonrasib, uma nova medicação oral que acaba de ter seus dados publicados na The New England Journal of Medicine.

Como oncologista, compartilhei do entusiasmo de meus colegas. Mas, como médico dentro do consultório todos os dias, sei que meu papel é traduzir o que isso realmente significa para a vida dos pacientes, separando esperança real de sensacionalismo.

O câncer de pâncreas é, historicamente, um dos tumores mais agressivos e complexos da medicina. Por ser uma doença silenciosa, a grande maioria das pessoas recebe o diagnóstico quando o tumor já se espalhou para outros órgãos, o cenário que chamamos de metastático. Durante décadas, a única ferramenta para conter o avanço da doença foi a quimioterapia tradicional. Embora essencial, a químio funciona como um tratamento genérico: atinge as células doentes, mas também danifica as saudáveis, e o tumor frequentemente aprende a resistir a ela em poucos meses. Quando essa primeira tentativa falhava, as opções ficavam extremamente restritas.

É exatamente aí que entra o daraxonrasib. Ele faz parte da medicina de precisão, uma vertente moderna da oncologia que desenha remédios para atacar alvos específicos. Imagine que o tumor tem um interruptor molecular defeituoso, chamado RAS, que fica travado na posição “ligado”, ordenando que o câncer cresça e se multiplique sem parar. Esse defeito genético atua como o principal motor do tumor em mais de 90% dos casos de câncer de pâncreas. Por décadas a ciência tentou desligar esse sistema, sem sucesso. O daraxonrasib conseguiu travar essa engrenagem.

O tamanho do feito

No estudo RASolute-302, que avaliou cerca de 500 pacientes nos quais a quimioterapia inicial já havia parado de funcionar, os resultados foram mesmo impressionantes. O novo medicamento conseguiu dobrar o tempo médio de controle da doença em comparação ao tratamento convencional, saltando de cerca de 6 para 13 meses. Para entender o tamanho desse feito: esse tempo de controle supera o obtido até mesmo com os esquemas de quimioterapia mais intensivos no início do tratamento. Além de frear a evolução da doença por mais tempo, o remédio se mostrou consideravelmente mais seguro. Apenas 1,2% dos pacientes precisaram interromper o tratamento por efeitos colaterais severos, contra mais de 11% no grupo da quimioterapia. Isso significa mais estabilidade e qualidade de vida para o paciente.

Trata-se da tradução prática de um manejo paliativo eficiente. Na oncologia, essa abordagem visa a cronificação de uma condição severa. Oferecer meses adicionais com bem-estar para quem lida com uma condição grave é um ganho impagável. Pode significar mais um aniversário com os filhos ou mais almoços de domingo em família.

Há desafios urgentes para que esse avanço chegue ao paciente brasileiro: aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), discussão de acesso ao sistema público e, sobretudo, a democratização dos testes moleculares que identificam a mutação RAS – ainda inacessíveis para a maioria dos pacientes. O próximo passo é avaliar essa molécula em estágios mais precoces, como antes ou logo após a cirurgia. Nessa fase, os tratamentos guiados por alvos moleculares podem ampliar as taxas de cura. A viabilidade dessas novas estratégias depende diretamente do avanço dos estudos clínicos. Longe do antigo mito de que o voluntário ocupa a posição de cobaia, a participação em protocolos de pesquisa científica representa, na verdade, uma via de acesso seguro e rigorosamente monitorado a terapias inovadoras que ainda levarão anos para chegar ao mercado comercial.

A mensagem que fica deste marco histórico é de um otimismo realista. O câncer de pâncreas deixou de ser uma caixinha fechada abordada às cegas pela quimioterapia. O que o ASCO de 2026 mostrou é que se abriu um caminho molecular inédito e promissor. A plateia que se levantou em Chicago entendia exatamente o tamanho do passo que estava testemunhando.