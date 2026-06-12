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Frio, chuva e mudanças climáticas desafiam a saúde das crianças

Bronquiolite, influenza, pneumonia, VSR e crises de asma são doenças que se tornam mais comuns no outono e no inverno

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