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Doenças genéticas: quando investigar na família?

Entre os sinais de alerta, estão câncer de mama em mulheres até 35 anos, colesterol elevado que não cede com dieta e infartos agudos do miocárdio

Zero Hora

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