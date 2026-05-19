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Depressão, ansiedade e outros transtornos fazem do RS terceiro Estado com mais afastamentos do trabalho por saúde mental

Sexto em população, Rio Grande do Sul só é superado por São Paulo e Minas Gerais em concessão de benefícios por incapacidade temporária

Lisielle Zanchettin

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