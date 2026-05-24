Vida

Saúde mental
Opinião

A maratona silenciosa das famílias de crianças com autismo

Para muitas mães, o caminho até o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) não é linear. É fragmentado, lento e, frequentemente, solitário

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS