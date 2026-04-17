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TEA e TDAH: quando os sinais se cruzam, o diagnóstico exige precisão

Psiquiatra esclarece diferenças e interseções entre o transtorno do espectro autista e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade

Zero Hora

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