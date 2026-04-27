Detalhe em exame simples pode revelar doença rara pouco reconhecida

Tradicionalmente, elevação da fosfatase alcalina no sangue costuma acender alertas. Mas e quando está baixa? James Thew / stock.adobe.com

Paulo Zattar Ribeiro (*)

Um exame simples, frequentemente solicitado na rotina clínica, pode esconder pistas valiosas sobre doenças raras e, ainda assim, passar despercebido. A fosfatase alcalina é um desses marcadores. Tradicionalmente, sua elevação costuma acender alertas e motivar investigações. Mas e quando está baixa?

Na maioria das vezes, esse achado é negligenciado. No entanto, níveis persistentemente reduzidos de fosfatase alcalina podem ser um sinal importante de uma condição genética pouco reconhecida: a hipofosfatasia.

A hipofosfatasia é uma doença metabólica rara causada por variantes no gene ALPL, responsável pela produção da fosfatase alcalina tecidual. A deficiência dessa enzima leva ao acúmulo de substâncias que interferem diretamente na mineralização óssea, comprometendo a integridade do esqueleto.

Durante muito tempo, essa condição foi associada quase exclusivamente a formas graves na infância. Hoje, sabemos que esse é apenas um dos espectros da doença. Muitos pacientes chegam à vida adulta sem diagnóstico, convivendo por anos com sintomas inespecíficos que dificultam o reconhecimento clínico.

Dor musculoesquelética crônica, fraturas recorrentes, dificuldade na cicatrização óssea, fadiga persistente e perda precoce de dentes estão entre os sinais mais comuns. Não raramente, esses pacientes recebem diagnósticos equivocados, como osteoporose, fibromialgia ou doenças reumatológicas, o que contribui para atrasos significativos no tratamento adequado.

A genética muda o olhar

O avanço dos testes genéticos trouxe uma mudança importante na compreensão da hipofosfatasia. Hoje, reconhece-se que a doença apresenta um espectro clínico amplo, que inclui não apenas formas autossômicas recessivas, mas também variantes dominantes, especialmente em adultos, com manifestações mais leves, porém clinicamente relevantes.

Esse novo entendimento tem impacto direto na prática médica. Um achado laboratorial aparentemente discreto, como a fosfatase alcalina persistentemente baixa, ganha outro significado quando interpretado sob a perspectiva da genética.

Pacientes com doenças raras frequentemente enfrentam uma longa jornada até o diagnóstico correto. No caso da hipofosfatasia, esse percurso pode durar anos ou até décadas, com impacto progressivo na qualidade de vida.

A dor crônica, a limitação funcional e a frustração de não encontrar respostas são consequências frequentes desse atraso. Reconhecer a relevância de um marcador simples, como a fosfatase alcalina baixa, pode ser decisivo para encurtar esse caminho.

Uma nova realidade no tratamento

Nos últimos anos, houve avanços importantes no tratamento da hipofosfatasia. A asfotase alfa, uma terapia de reposição enzimática, já é bem estabelecida para formas pediátricas da doença. Mais recentemente, evidências vêm apontando benefícios também em pacientes adultos.

Uma revisão sistemática recente publicada na revista Genetics in Medicine, da qual participei como autor, analisou dados de estudos clínicos e observacionais sobre o uso da asfotase alfa em adultos com hipofosfatasia.

Os resultados demonstraram melhora consistente na capacidade funcional, avaliada pelo teste de caminhada de seis minutos, além de redução significativa da dor musculoesquelética. Também foram observados ganhos em qualidade de vida e melhora de parâmetros bioquímicos relacionados à doença.

Do ponto de vista de segurança, o tratamento apresentou perfil favorável, com efeitos adversos predominantemente leves, sendo as reações no local da aplicação as mais comuns.

Embora ainda existam limitações nos dados disponíveis, especialmente em relação ao número de estudos, as evidências atuais – inclusive aquelas às quais tive a oportunidade de contribuir diretamente – reforçam que a terapia pode trazer benefícios clínicos relevantes também na população adulta.

Informação para o diagnóstico

A principal barreira para o diagnóstico da hipofosfatasia ainda é o desconhecimento. Muitos profissionais não associam níveis baixos de fosfatase alcalina a uma doença genética, o que contribui diretamente para o subdiagnóstico.

Ampliar esse olhar é fundamental. Em pacientes com dor óssea crônica, fraturas de repetição ou histórico sugestivo, a presença de fosfatase alcalina baixa não deve ser ignorada – pelo contrário, deve ser investigada com atenção.

Mais do que um número em um exame, esse marcador pode ser a chave para um diagnóstico que transforma completamente a abordagem clínica e o prognóstico do paciente.

A medicina de precisão começa, muitas vezes, pela interpretação correta de sinais simples. No caso da hipofosfatasia, reconhecer a importância da fosfatase alcalina baixa pode evitar anos de sofrimento, diagnósticos equivocados e tratamentos inadequados.

Em um cenário em que novas terapias já estão disponíveis e as evidências continuam a evoluir, identificar esses pacientes deixou de ser apenas um desafio diagnóstico. Passou a ser, sobretudo, uma oportunidade concreta de intervenção e de mudança real na vida de quem convive, muitas vezes em silêncio, com uma doença rara ainda pouco reconhecida.