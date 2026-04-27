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Detalhe em exame simples pode revelar doença rara pouco reconhecida

Muitos pacientes chegam à vida adulta sem diagnóstico da hipofosfatasia, convivendo por anos com fraturas recorrentes, fadiga persistente e perda precoce de dentes

Zero Hora

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