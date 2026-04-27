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Correr na rua, na pista ou na esteira?

Corrida é um esporte de fácil entrada: basta vontade e um par de tênis, e pode-se praticar em qualquer lugar e a qualquer hora. Mas há cuidados a serem tomados

Zero Hora

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