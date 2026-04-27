Correr na rua, na pista ou na esteira?

Correr na rua, como na Maratona Internacional de Porto Alegre, tem alto impacto, mas também oferece um ambiente dinâmico. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Leonardo Lunardini Jacociunas (*)

Quem diria que uma mensagem de guerra daria origem ao esporte mais praticado do mundo.

Diz a lenda que, em 490 a.C, na Grécia antiga, o soldado Fidípides correu 40 quilômetros entre Maratona e Atenas levando a notícia da vitória do exército ateniense sobre os persas e o iminente retorno dos combatentes para proteger a cidade. Cumprida sua missão, ele caiu morto por exaustão.

O feito de Fidípides inspirou o surgimento da prova da maratona, a mais nobre das corridas de rua. A maratona fez parte da programação da primeira Olimpíada da era moderna, em 1896, na Grécia. Nos Jogos Olímpicos de 1908, em Londres, o percurso foi modificado pela comissão organizadora, passando de 40 km para os atuais 42,195 km, para que a família real britânica pudesse assistir à largada do jardim do Castelo de Windsor.

Desde então, a corrida de rua se tornou um fenômeno mundial desportivo e cultural. Começa por ser um esporte de fácil entrada: precisa-se somente de um par de tênis e vontade, pode-se praticar em qualquer lugar a qualquer hora.

Evidências científicas robustas e numerosas indicam que a corrida ajuda no combate à ansiedade e depressão, além de fortalecer o sistema imunológico. Mais que um exercício, se tornou um impulsionador socioeconômico. Os grupos de corrida proliferaram, transformando a atividade em um ambiente festivo e social, onde os corredores relatam novas amizades e vínculos sociais através do esporte.

A corrida de rua está consolidada de vez no calendário esportivo nacional, com um crescimento expressivo de 29% no número de eventos em 2024, totalizando aproximadamente 2,8 mil corridas, de acordo com a Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor.

Para quem já integra ou quer ingressar neste movimento em expansão e deseja permanecer ativo e correndo por muitos anos, a disciplina nos treinos de musculação é considerada indispensável. Um estudo publicado pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos revela que, anualmente, cerca de 50% dos corredores amadores são afastados do esporte por ao menos uma lesão. A pesquisa ainda identificou que as regiões mais vulneráveis do corpo são joelho, panturrilha, tornozelo, lombar e tendão de Aquiles, destacando a necessidade de um trabalho de fortalecimento para prevenir interrupções.

O melhor lugar para a corrida

Iniciantes costumam ficar na dúvida: é melhor correr na rua, em uma pista de atletismo ou em uma esteira? Há diferenças importantes quanto a impacto, exigência muscular e ambiente.

RUA (ASFALTO/CONCRETO)

Impacto: alto, devido à dureza do terreno.

Mecânica: exige que o corredor empurre o chão, ativando mais músculos estabilizadores.

Vantagens: ambiente dinâmico, melhor simulação de provas, maior gasto calórico.

Desvantagens: irregularidades (buracos), trânsito, exposição às condições climáticas.

ESTEIRA (AMBIENTE CONTROLADO)

Impacto: menor nas articulações devido ao amortecimento da lona.

Mecânica: o solo se move, exigindo menos propulsão do corredor.

Vantagens: controle de velocidade, inclinação e clima; ideal para treinos intervalados.

Desvantagens: monotonia, falta de resistência do vento.

Dica: use 1% de inclinação para simular a resistência do ar.

PISTA DE ATLETISMO OFICIAL

Impacto: superfície macia (borracha) que absorve impacto, sendo mais confortável do que a rua.

Mecânica: alta resposta de energia (o solo "devolve" a força), ideal para velocidade.

Vantagens: piso uniforme, medida exata (400m) para treinos de ritmo e tiro.

Desvantagens: pode ser monótona e exige acesso a um local específico.

QUAL ESCOLHER?

Para iniciantes e para quem busca conforto, esteira.

Se o objetivo é treinar para provas, rua.

Para desempenho e velocidade, pista.

Mais importante do que o local e o tênis de corrida é o profissional de educação física que vai orientá-lo.

Principais erros que causam lesões

Excesso de treino: evite aumentar volume e intensidade rapidamente, sem dar tempo para adaptações fisiológicas e mecânicas.

Falta de fortalecimento, principalmente na região do glúteo e core.

Descanso inadequado: é preciso dormir bem e respeitar os dias de pausa no planejamento do treinamento.

Calçados desgastados ou inadequados para o treino de corrida.

(*) Profissional de Educação Física



