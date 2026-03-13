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Enfisema pulmonar é a consequência mais frequente do tabagismo

Uma arapuca para os fumantes é que a falta de fôlego para as atividades comuns só aparece quando já houve destruição de 60% ou mais da capacidade do pulmão

Zero Hora

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