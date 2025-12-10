A fertilidade masculina também muda com o tempo?

Dados sugerem que o espermatozoide, assim como o óvulo, também envelhece e acumula alterações no DNA. Tatiana Shepeleva / stock.adobe.com

Marta Ribeiro Hentschke (*) e Claudio Telöken (**)

Por muitos anos, quando se falava em fertilidade, quase todo o foco recaía sobre as mulheres. Afinal, é sabido que com a idade o número de óvulos diminui e eles já não têm a mesma qualidade de antes. Mas pesquisas recentes mostram algo que muda essa conversa: a fertilidade dos homens também diminui com o tempo, e isso influencia desde as chances de gravidez até a saúde dos futuros filhos. Hoje, a idade do pai já é considerada um ponto importante no planejamento familiar.

É cada vez mais comum que homens tenham filhos depois dos 40 anos. A escolha faz parte de mudanças sociais importantes, como novas formas de construir carreira, relacionamentos e família.

Um levantamento internacional reuniu dados de mais de 32 mil tratamentos de reprodução assistida. O resultado foi claro: a idade do homem interfere, diretamente, nas chances de engravidar e no desfecho da gestação, não sendo apenas um dado estatístico. Parceiras de homens com menos de 40 anos tiveram 65% mais chances de engravidar do que aquelas cujos parceiros tinham 40 anos ou mais, e a gestação teve mais do que o dobro de chance de chegar ao nascimento. Esses dados sugerem que o espermatozoide, assim como o óvulo, também envelhece — e que esse envelhecimento tem efeitos reais e mensuráveis.

Avanços tecnológicos ajudam a entender o que acontece. Uma pesquisa recente utilizou o sistema de time-lapse, que registra minuto a minuto os primeiros momentos do bebê ainda no laboratório, e observou que homens mais velhos, ou com excesso de peso, tendem a gerar embriões que se desenvolvem mais devagar. Isso sugere que o ritmo inicial de formação pode ser afetado por causa da idade paterna, o que abre espaço para novos estudos e orientações clínicas mais personalizadas.

Os impactos não se limitam apenas às chances de engravidar ou ao desenvolvimento inicial do embrião. Um estudo sueco analisou 2,6 milhões de crianças e trouxe resultados que repercutiram no mundo inteiro. Comparando irmãos dentro da mesma família, alguns dos achados dos pesquisadores foi que, quando o pai tinha 45 anos ou mais, os filhos apresentaram aproximadamente três vezes mais risco de autismo, 13 vezes mais risco de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e 24 vezes mais risco de transtorno bipolar, além de maior probabilidade de enfrentar dificuldades escolares. Esses achados sugerem que, ao longo da vida, os espermatozoides acumulam alterações no DNA que podem influenciar o desenvolvimento da criança, independentemente de fatores ambientais.

Com base nessas evidências, especialistas têm discutido não só o aspecto biológico, mas também o emocional e o ético de se tornar pai em idades mais avançadas. A Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva recomenda que homens mais velhos recebam informações claras sobre os possíveis impactos da idade nas tentativas de engravidar e na saúde futura da criança, o que reforça a importância de se discutir o tema ainda na fase de planejamento da gestação.

Ainda assim, é importante reforçar: não existe uma idade máxima para ser pai, e a grande maioria dos homens mais velhos tem filhos saudáveis. O objetivo dessas pesquisas não é assustar, mas oferecer conhecimento atualizado para que famílias possam tomar decisões com segurança e apoio médico. Em muitas situações, bons hábitos de saúde, cessar o tabagismo e controlar o peso podem ajudar a melhorar parâmetros de fertilidade.

Num cenário em que a paternidade tardia se torna cada vez mais comum, informação de qualidade é um instrumento essencial. Ela permite que homens e mulheres planejem seus caminhos reprodutivos de forma consciente, equilibrando desejos, expectativas e saúde — a própria e a das futuras gerações, construindo famílias de forma segura e responsável.

(*) Ginecologista, Professora de obstetrícia e reprodução humana da PUCRS, integrante do Programa Novos Talentos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina

(**) Urologista, Professor de Urologia da UFCSPA e membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina

Parceria com a Academia

Este artigo faz parte da parceria firmada entre Zero Hora e a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina (ASRM) em março de 2022.

(ASRM) em março de 2022. Uma vez por mês, o caderno Vida publica conteúdos produzidos por médicos da entidade.

publica conteúdos produzidos por médicos da entidade. A ASRM completou 35 anos em 2025, conta com cerca de 90 membros de diversas especialidades e atualmente é presidida pelo psiquiatra Sérgio de Paula Ramos .

. Os textos são assinados por um integrante do Programa Novos Talentos, coordenado pelo eletrofisiologista Leandro Zimerman, e por um tutor com larga experiência na área.



