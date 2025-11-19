Pré-natal: por que as consultas e os exames são tão importantes para o bebê e para a mãe

Além de ouvir o batimento cardíaco do bebê no ultrassom e pedir exames, médicos precisam estar atentos à saúde física e mental da mãe. standret / stock.adobe.com

Pedro do Valle Teichmann (*) e Sérgio Hofmeister Martins-Costa (**)

Antes de o bebê nascer, muito já está em jogo. O coração que pulsa no ventre da gestante depende de algo maior que o instinto materno: depende de um sistema de cuidados que começa no pré-natal e que, no Brasil, ainda está longe de alcançar todas as mulheres como deveria.

Todo mundo conhece alguém que se emociona ao ouvir o primeiro batimento cardíaco do bebê no ultrassom. Mas o que pouca gente percebe é que esse som é também um chamado: o de cuidar da vida antes do nascimento. Idealmente, isso deveria ter início ainda antes da concepção, quando um casal planeja a gestação. Sua implementação formal, no Brasil, começou na primeira metade do século 20, devido às altas taxas de mortalidade materna.

Hoje, a medicina permite identificar o DNA do feto no sangue da mãe, detectar alterações genéticas e até operar bebês malformados ainda dentro do útero. Crianças que nasceriam com graves limitações podem, graças à ciência, caminhar, correr e brincar. Essas conquistas colocam a humanidade em um novo patamar: nunca soubemos tanto sobre como proteger a vida que está por vir.

O pré-natal pode identificar doenças gestacionais, e uma conversa empática pode minimizar o isolamento e a depressão. Um olhar atento pode salvar duas vidas.

Apesar dos avanços, seguimos falhando no básico. No Brasil, ainda nascem crianças com sífilis congênita, HIV e hepatite B, doenças que poderiam ser totalmente evitadas com um pré-natal adequado. Somente em nosso país, são cerca de 30 mil casos de sífilis em gestantes por ano, e no RS a taxa de gestantes com HIV chega a 5,2 a cada mil nascidos vivos.

Esses números têm rostos: mães que não fazem todos os exames, profissionais sobrecarregados, serviços sem estrutura. Cada caso representa uma vida que começa com desvantagem, por algo que poderíamos ter evitado.

O pré-natal não é só uma sequência de consultas e exames. É uma rede de proteção. Pode-se detectar doenças gestacionais como diabetes e hipertensão arterial, assim como cuidar de gestantes com enfermidades prévias, como cardiopatias e doenças renais que no passado eram proibitivas à gestação.

O aumento da pressão arterial é a principal causa de morte materna no Brasil, cerca de 300 a cada ano – todas mortes evitáveis com um pré-natal bem feito! Um simples exame de urina, por exemplo, pode identificar bactérias que aumentam o risco de parto prematuro. Uma conversa empática pode minimizar o isolamento e a depressão; um olhar atento pode salvar duas vidas.

O número mínimo de consultas

Cada consulta é uma oportunidade para fortalecer vínculos, promover o abandono do cigarro, ajustar a alimentação, incentivar a atividade física, revisar vacinas, orientar sobre o parto e a amamentação. O cuidado mental também é parte essencial desse processo, porque uma gestante que se sente amparada cria um ambiente emocionalmente saudável para seu bebê.

O Ministério da Saúde recomenda, no mínimo, seis consultas de pré-natal para gestantes de baixo risco. Mais importante do que o número é a qualidade do encontro entre a mulher e a equipe de saúde. Ali se constrói o futuro. O pré-natal é o primeiro investimento em uma vida saudável, não apenas da criança, mas da sociedade que ela vai ajudar a construir. Cuidar do pré-natal é cuidar do amanhã. É lutar para que cada bebê que nasce no Brasil tenha o mesmo direito: começar a vida com dignidade, esperança e o máximo de saúde possível.

(*) Professor de Obstetrícia da PUCRS e integrante do programa Novos Talentos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina (ASRM)

(**) Professor titular de Ginecologia e Obstetrícia da UFRGS e membro titular da ASRM

