O impacto do envelhecimento nas válvulas do coração

Válvula aórtica pode ficar endurecida e estreita por causa do acúmulo de cálcio, dificultando passagem do sangue. Arnold / stock.adobe.com

Renato Kalil (*)

Com o passar dos anos, o coração pode sofrer desgastes naturais, especialmente nas válvulas — estruturas que controlam o fluxo de sangue.

Uma das válvulas mais afetadas é a válvula aórtica, que pode ficar endurecida e estreita por causa de acúmulo de cálcio. Isso dificulta a passagem do sangue e causa uma condição chamada estenose aórtica.

Essa doença costuma se desenvolver aos poucos, sem sintomas no início, mas pode se tornar perigosa com o tempo. Por isso, é importante fazer o diagnóstico o quanto antes para planejar o melhor momento de tratar.

Como é o tratamento?

O tratamento é substituir a válvula doente por uma nova. Esta válvula nova, chamada de prótese, é feita com tecidos biológicos (geralmente de porco ou vaca) e pode ser colocada de duas maneiras: cirurgia aberta do coração, chamada de SAVR (sigla em inglês), ou cateterismo, um procedimento menos invasivo feito por punções na virilha, chamado de TAVI ou TAVR.

Qual das duas opções é melhor para cada pessoa? A SAVR é recomendada para pessoas mais jovens e que têm menor risco em cirurgias. A TAVI é indicada para pessoas com mais de 75 anos ou com risco maior em cirurgias.

Nos idosos, as evidências mostram equilíbrio de resultados entre SAVR e TAVI, o que favorece a escolha da TAVI por ser de implante menos complexo.

Para quem está no meio termo — nem tão jovem nem tão idoso —, a decisão depende de outros fatores, como a presença de outras doenças, o formato do coração e os exames de imagem. Nesses casos, a escolha precisa ser personalizada.

A cirurgia aberta tem mostrado uma maior durabilidade e sobrevida (tempo de vida após o procedimento) em estudos com milhares de pacientes. O cateterismo ainda tem dados limitados sobre o desempenho após muitos anos. Estudos indicam que é seguro, mas pode durar menos tempo.

Por exemplo, publicações recentes sobre 28 mil pacientes de vários países mostraram sobrevida global em cinco anos de 73% para SAVR e 55% para TAVI. Outro estudo, com 159 mil pacientes nos EUA, mostrou que a cirurgia aberta tem um risco inicial um pouco maior, porém oferece mais segurança e menor chance de complicações, em comparação com a TAVI.

Além da idade e do risco cirúrgico, deve-se levar em conta a anatomia do coração: nem todos têm condições ideais para fazer TAVI.

Outro fator importante é a durabilidade da válvula: quanto mais jovem o paciente, mais importante pensar no quanto a válvula vai durar e na chance de precisar de outra intervenção no futuro.

Além disso, existem técnicas mais modernas de cirurgia, como as minimamente invasivas ou com o uso de robôs, que buscam reduzir o tempo de recuperação.

Quem decide?

Não existe uma única resposta certa para todos os casos de estenose aórtica.

A escolha do tratamento deve ser feita por uma equipe médica especializada, junto com o paciente e sua família, considerando os riscos, os benefícios e as preferências pessoais. Nenhuma abordagem é universalmente superior.

A estratégia ideal de tratamento deve ser adaptada a cada indivíduo, visando exclusivamente o maior benefício clínico.

(*) Cirurgião cardiovascular e membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina

