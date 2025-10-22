O impacto do envelhecimento nas válvulas do coração

Renato Kalil (*)
Com o passar dos anos, o coração pode sofrer desgastes naturais, especialmente nas válvulas — estruturas que controlam o fluxo de sangue.
Uma das válvulas mais afetadas é a válvula aórtica, que pode ficar endurecida e estreita por causa de acúmulo de cálcio. Isso dificulta a passagem do sangue e causa uma condição chamada estenose aórtica.
Essa doença costuma se desenvolver aos poucos, sem sintomas no início, mas pode se tornar perigosa com o tempo. Por isso, é importante fazer o diagnóstico o quanto antes para planejar o melhor momento de tratar.
Como é o tratamento?
O tratamento é substituir a válvula doente por uma nova. Esta válvula nova, chamada de prótese, é feita com tecidos biológicos (geralmente de porco ou vaca) e pode ser colocada de duas maneiras: cirurgia aberta do coração, chamada de SAVR (sigla em inglês), ou cateterismo, um procedimento menos invasivo feito por punções na virilha, chamado de TAVI ou TAVR.
Qual das duas opções é melhor para cada pessoa? A SAVR é recomendada para pessoas mais jovens e que têm menor risco em cirurgias. A TAVI é indicada para pessoas com mais de 75 anos ou com risco maior em cirurgias.
Nos idosos, as evidências mostram equilíbrio de resultados entre SAVR e TAVI, o que favorece a escolha da TAVI por ser de implante menos complexo.
Para quem está no meio termo — nem tão jovem nem tão idoso —, a decisão depende de outros fatores, como a presença de outras doenças, o formato do coração e os exames de imagem. Nesses casos, a escolha precisa ser personalizada.
A cirurgia aberta tem mostrado uma maior durabilidade e sobrevida (tempo de vida após o procedimento) em estudos com milhares de pacientes. O cateterismo ainda tem dados limitados sobre o desempenho após muitos anos. Estudos indicam que é seguro, mas pode durar menos tempo.
Por exemplo, publicações recentes sobre 28 mil pacientes de vários países mostraram sobrevida global em cinco anos de 73% para SAVR e 55% para TAVI. Outro estudo, com 159 mil pacientes nos EUA, mostrou que a cirurgia aberta tem um risco inicial um pouco maior, porém oferece mais segurança e menor chance de complicações, em comparação com a TAVI.
Além da idade e do risco cirúrgico, deve-se levar em conta a anatomia do coração: nem todos têm condições ideais para fazer TAVI.
Outro fator importante é a durabilidade da válvula: quanto mais jovem o paciente, mais importante pensar no quanto a válvula vai durar e na chance de precisar de outra intervenção no futuro.
Além disso, existem técnicas mais modernas de cirurgia, como as minimamente invasivas ou com o uso de robôs, que buscam reduzir o tempo de recuperação.
Quem decide?
Não existe uma única resposta certa para todos os casos de estenose aórtica.
A escolha do tratamento deve ser feita por uma equipe médica especializada, junto com o paciente e sua família, considerando os riscos, os benefícios e as preferências pessoais. Nenhuma abordagem é universalmente superior.
A estratégia ideal de tratamento deve ser adaptada a cada indivíduo, visando exclusivamente o maior benefício clínico.
(*) Cirurgião cardiovascular e membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina
Parceria com a Academia
Este artigo faz parte da parceria firmada entre Zero Hora e a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina (ASRM) em março de 2022. Uma vez por mês, o caderno Vida publica conteúdos produzidos (ou feitos em colaboração) por médicos da entidade, que completou 35 anos em 2025, conta com cerca de 90 membros de diversas especialidades (oncologia, psiquiatria, oftalmologia, endocrinologia, otorrinolaringologia etc.) e atualmente é presidida pelo psiquiatra Sérgio de Paula Ramos.