Não esqueça: Alzheimer tem prevenção

Estima-se que em 2030 cerca de 47 milhões de pessoas no mundo tenham diagnóstico de Alzheimer. FreyStudios / stock.adobe.com

Roger Zanandréa (*)

Todos os anos, muitos estudos e ensaios clínicos sobre a doença de Alzheimer são submetidos à revisão ou aprovação de órgãos competentes. O volume, que já ultrapassa os milhares, revela a relevância do tema para o contexto global. Não é preciso ir além para perceber que estamos — e continuaremos — envelhecendo.

Já em 2020, o número de pessoas com 60 anos ou mais era maior do que o de crianças menores de cinco anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 2080, aqueles com 65 anos ou mais superarão a população dos menores de 18, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU).

Com base nesse aumento — e considerando que o principal fator de risco para o desenvolvimento do Alzheimer é o envelhecimento —, a Alzheimer Disease International projeta uma população de 78 milhões de pessoas com demência já em 2030. Dessas, 47 milhões serão diagnosticadas com Alzheimer. O custo estimado dos cuidados desses pacientes deve superar os US$ 2,8 trilhões. Isso significa que essa mudança social vai muito além da saúde pública: impacta significativamente toda a economia.

A enfermidade é o tipo de demência mais prevalente na população, representando mais de 60% dos casos. Muito mais complexa do que um simples esquecimento, a doença é caracterizada por um declínio cognitivo progressivo que compromete áreas como a linguagem, o raciocínio e as funções executivas. Com o tempo, o paciente perde a funcionalidade e a autonomia, tornando-se dependente.

Ainda sem cura, a demência se apresenta como um desafio gigantesco para o futuro próximo. Houve avanços em áreas como diagnóstico e tratamento de alguns sintomas, mas ainda temos muito a evoluir quando se trata de prevenção e da educação da população sobre isso.

O Alzheimer é multifatorial. Envolve, além da idade avançada, fatores genéticos e histórico familiar. Por outro lado, há elementos modificáveis com potencial para evitar ou postergar o aparecimento dos sintomas. Recomenda-se, por exemplo, manter uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais e peixes; ter um sono de qualidade; e praticar exercícios físicos. Embora não exista consenso sobre qual a melhor atividade ou o tempo ideal de prática, o essencial é realizá-la com regularidade.

Outro fator importante é a educação: quanto mais tempo de estudo formal, menor o risco de desenvolver Alzheimer e outras demências. Contribuem muito as atividades que estimulam o raciocínio, como palavras cruzadas, e a manutenção de boas relações sociais. Diversos estudos demonstram que conexões sociais saudáveis também têm o poder de reduzir o risco da doença.

Não podemos evitar o envelhecimento, mas podemos fazê-lo ser melhor. Investir em hábitos saudáveis, que protejam o cérebro e mantenham a mente ativa, é a primeira atitude para garantir uma velhice com mais qualidade. Neste 21 de setembro, Dia Mundial do Alzheimer, lembre-se: isso está ao alcance de todos nós e não custa muito.