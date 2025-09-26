Luxação traumática de ombro: saiba sintomas, causas e como tratar

Como o ombro é a articulação mais móvel, também é uma das mais instáveis. staras / adobe.stock.com

Osvandré Lech (*)

Imagine um movimento brusco durante um jogo de futebol, uma queda ao escorregar no banheiro ou até um tombo banal ao caminhar na rua. De repente, uma dor aguda no ombro, dificuldade para mexer o braço e a sensação de que "algo saiu do lugar". Essa é a experiência daqueles que sofrem uma luxação traumática do ombro, uma das lesões articulares mais comuns, especialmente em pessoas jovens e ativas. Estima-se que um primeiro episódio ocorra em aproximadamente 1,7% da população.

Além da dor intensa e da limitação do movimento, muitas vezes é possível perceber uma deformidade visível no ombro. Nessas situações, a primeira e mais importante orientação é manter o braço o mais imóvel possível e procurar atendimento médico imediatamente. Tentativas intempestivas de redução (recolocar o ombro no lugar) por pessoas inexperientes podem determinar lesões associadas. Compressas de gelo no local podem ajudar a diminuir a dor e o inchaço.

No hospital ou na emergência, o diagnóstico é feito por exame clínico e confirmado por radiografias, que ajudam a identificar a posição do osso e a excluir fraturas associadas. A redução da luxação deve ser feita por um profissional capacitado que domina as diferentes técnicas, geralmente com o auxílio de analgesia ou sedação. Após a redução, o ombro pode ser imobilizado em tipoia por um período variável até que a dor diminua. Analgésico e anti-inflamatórios podem ser úteis para controle da dor. Se necessário, o paciente é encaminhado para fisioterapia para obter mobilidade e força plenas, além de diminuir a chance de novos episódios futuros.

Luxar significa "deslocar, sair do lugar". No caso do ombro, a articulação entre o úmero (osso do braço) e a glenoide (escápula), se desloca geralmente para a frente do corpo — é a chamada luxação anterior, que ocorre em mais de 90% dos casos. E como o ombro é a articulação mais móvel do corpo humano, também é uma das mais instáveis, o que explica sua tendência a esse tipo de lesão. As luxações do ombro representam em torno de 50% de todas as luxações articulares.

Quanto mais jovem o paciente, maior o risco de sofrer novas luxações no futuro. Em alguns casos, mesmo após um único episódio pode haver lesões estruturais no ombro, como arrancamento ósseo da borda anteroinferior da glenóide e afundamento da porção posterior da cabeça do úmero, que favorecem a instabilidade e levam a repetidas luxações. Nessas situações, a ressonância magnética ou a tomografia computadorizada identificam as estruturas lesadas, que podem incluir ossos, ligamentos e tendões do manguito rotador. A chance de recorrência em idosos é bem menor, mas, por outro lado, estes apresentam mais lesões associadas nos tendões e nervos da região.

Quando a instabilidade persiste ou há risco elevado de recorrência, a cirurgia de estabilização do ombro estará indicada. Pelo baixo índice de recidiva pós-operatória, o bloqueio ósseo da articulação é o mais indicado. A opção pelo reparo por artroscopia é também popular e indicada em pacientes que tiveram somente a primeira luxação e não possuem lesão óssea associada.

É importante tratar precocemente a luxação do ombro, para evitar problemas em longo prazo. Quadros repetidos levam ao desgaste articular precoce, causando dor mesmo em repouso e limitação da mobilidade.

(*) Membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e ortopedista cirurgião do ombro em Porto Alegre e Passo Fundo

