A calculadora, o tsunami e o médico moderno

Saber usar a tecnologia em favor dos pacientes pode permitir um cuidado mais humanizado, empático e integrado. witsarut / stock.adobe.com

Luis E. Rohde (*)

Sou da geração em que calculadoras eletrônicas eram terminantemente proibidas nas aulas do Ensino Fundamental. O medo, na época, era de que seu uso levaria a um embotamento do raciocínio lógico, processo essencial para o desenvolvimento cognitivo e para resolução de problemas do dia a dia. O passar do tempo, entretanto, refutou esta previsão pessimista. Foi exatamente a geração que usufruiu das facilidades “perigosas” de calculadoras científicas que teve o ímpeto e a sagacidade de desenvolver novas tecnologias que vêm revolucionando nosso modo de viver, como a internet e os supercomputadores.

Esses avanços, hoje, propiciam um momento único na história da humanidade, mas o medo, mais uma vez, tem nos anestesiado. O desenvolvimento e a rápida evolução de algoritmos de inteligência artificial generativa são uma realidade inequívoca. A área da saúde, entre tantas outras, já começou a sentir os impactos iniciais desta revolução. A plataforma Watson, hoje já desativada, foi pioneira na área oncológica, ajudando na escolha dos complexos protocolos de tratamento do câncer.

Ainda não sabemos exatamente para onde vamos, mas não existe dúvida de que a magnitude do que virá não tem precedentes na prática da medicina. O momento atual pode ser comparado ao do recuo do mar, antecedendo a chegada de um tsunami. Os profissionais da saúde e, em especial, os médicos, estão confusos e ainda não sabem exatamente como reagir. O sentimento é legitimo e esperado, mas parece claro que quem virar de costas para o oceano e continuar paralisado será engolido pelas ondas. Tampouco terá sucesso aqueles que tentarem enfrentar diretamente a força do mar.

Faculdades de Medicina que hoje não incluam nas suas unidades curriculares conceitos sobre o uso racional da inteligência artificial e de aprimoramento de soft skills caminharão a passos largos de volta para o século passado.

O apego romântico à chamada “medicina de antigamente”, representado pelo apreço irracional ao estetoscópio de Laennec — uma tecnologia de 200 anos —, confunde conceitos que não são excludentes nem antagônicos. Saber utilizar a força deste tsunami tecnológico em favor dos pacientes pode de fato permitir um cuidado mais humanizado, empático e integrado. Para isso, precisaremos abraçar de forma desarmada os avanços tecnológicos e entender que a “máquina” vai suplantar em muitos cenários nossas habilidades. Recentemente, um sistema de IA simulou a ação colaborativa de cinco médicos, replicando os benefícios do raciocínio clínico em equipe e, ao mesmo tempo, reduzindo os vieses cognitivos individuais. Esse sistema orquestrado, quando defrontado com casos clínicos complexos, teve acurácia diagnóstica bastante superior à de médicos humanos, reduzindo o custo de testes adicionais.

Alerta às universidades

Em um processo contemporâneo de seleção natural, talvez precisemos de menos médicos, e o médico do futuro não precisará destinar tanto tempo para acumular ou reciclar conhecimentos técnicos, podendo se dedicar ao desenvolvimento de habilidades que hoje são pouco cultivadas nas escolas médicas. Nesse cenário, faculdades que hoje não incluam nas suas unidades curriculares conceitos sobre o uso racional da inteligência artificial e de aprimoramento de soft skills caminharão a passos largos de volta para o século passado. Infelizmente, muitos cursos ainda se apegam a um ensino fragmentado e tradicional.

A parte protegida deste paradigma, por enquanto, é que grande parte do que fazemos como profissionais de saúde não depende de tecnicidades: ouvir, acolher, tocar, abraçar, sofrer e celebrar junto com nossos pacientes. O progresso tecnológico vai indubitavelmente ampliar o acesso a saúde e finalmente permitirá que retornemos à nossa essência. De forma elegante e ardilosa, as próprias plataformas e algoritmos, frente à indagação sobre o futuro, nos repetem o chavão que estamos ouvindo incessantemente: “O médico não será substituído pela inteligência artificial, mas por outro médico que saiba trabalhar com ela”. A resposta é legitima, mas deixa explícito que devemos acolher e abraçar o avanço, pois aqueles que hesitarem serão engolidos pelo tsunami.