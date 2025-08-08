Ser pai é a profissão mais importante da vida

"Primeiros Passos, Depois de Millet" (1890), pintura de Van Gogh. Vincent Van Gogh / Reprodução

Carla Rojas Braga (*)

Quando nasce um filho, nasce também um pai. E a tarefa paterna é extremamente complexa, mas fundamental no desenvolvimento infantil.

Segundo Freud, os olhos do pai são as janelas do mundo para os filhos. O desenvolvimento da boa paternidade é resultado de uma série de processos que começam com o surgimento da vida do filho, continuam durante todos os ciclos da vida e representam o momento em que o indivíduo olha para o passado e para o futuro ao mesmo tempo. Quando se torna pai, a pessoa revive muitas situações, boas e ruins, de sua própria infância, abrindo-se um leque de oportunidades para transformações, crescimento pessoal e superações, para executar o trabalho mais importante da vida: a paternidade.

Pais são os modelos de referência nos quais os filhos vão se orientar. São exemplos em tudo o que dizem, mas especialmente em tudo o que fazem.

Pais que se omitem da responsabilidade do cargo, que se preocupam em não parecer caretas e chatos, deixam os filhos órfãos de pais vivos.

Pais são os primeiros sábios da tribo dos filhos, e sabedoria é uma equação que soma bom senso, experiência de vida, inteligência e afeto. São autoridades. Não são amigos. Pai é pai, amigo é amigo.

E educar os filhos, hoje em dia, segundo uma pesquisa estadunidense publicada pelo Pew Research Center, é bem mais difícil do que há 20 anos, muito por causa da tecnologia: 71% dos 3,6 mil pais entrevistados se disseram preocupados com o tempo em que seus filhos passam em frente às telas. A maioria dos pais e mães confessou que também se distraem com o celular mesmo enquanto estão com seus rebentos em volta.

A tendência, então, é as crianças passarem muito tempo envolvidas em passatempos eletrônicos. As novas babás eletrônicas, o celular e o computador, as mantêm distraídas, porém os pais precisam ficar alertas para não delegar a criação de seus filhos aos celulares, aos blogueiros, aos jogos.

Além disso, penso que hoje é mais difícil educar filhos também pela dificuldade dos pais em assumir seu papel com responsabilidade. Alguns pais são imaturamente "adultescentes". Têm dificuldade de amadurecer, pelo medo de virarem velhos e, portanto, em suas fantasias, obsoletos e inúteis. E por isso muitas vezes tentam ser mais amigos do que pais.

Também existe uma "fluidez" de papéis em nossa sociedade que acaba confundindo mais do que contribuindo para as relações familiares.

Crianças precisam de pais que não dão tudo o que querem, mas tudo o que precisam. E de que precisam? Amor, carinho, atenção e orientação, até dos limites.

Pais são os orientadores e disciplinadores. Pais dão colo para conversar e orientar, com amor. Sendo assim, precisam estipular limites de horários e sites nos quais os filhos podem interagir eletronicamente, por exemplo.

Pais são os orientadores e disciplinadores. Pais dão colo para conversar e orientar, com amor. Sendo assim, precisam estipular limites de horários e sites nos quais os filhos podem interagir eletronicamente, por exemplo.

Pai não se encontra na internet, nas ruas, nas festas, nem nas redes sociais. Ainda não inventaram o pai feito por IA. Amigos, talvez.

Pais são os que amam seus filhos, que criam, cuidam, mostram os caminhos e orientam na estrada da vida.

E "pães" são aqueles pais que são tão bons que parecem mães, e aquelas mães que são tão boas que parecem pais!

A maior prova de boa paternidade é quando os filhos não se preocupam em ser famosos, mas em serem boas pessoas. Quando não se preocupam em ter a obrigação de parecerem ser felizes nas redes. Simplesmente são.