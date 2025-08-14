Desgaste nas articulações: saiba por que todos teremos artrose

Articulações da coluna, dos quadris e dos joelhos são as mais afetadas pela artrose. sebra / stock.adobe.com

Carlos Roberto Schwartsmann (*)

Apesar do fantástico avanço tecnológico que a medicina alcançou, ainda temos muitas dificuldades em enfrentar as doenças degenerativas dos tecidos nervoso e cartilaginoso. A artrose, osteoartrose ou osteoartrite é o desgaste da cartilagem, isto é, dos amortecedores das superfícies articulares.

A incidência mundial da artrose vem crescendo devido principalmente ao envelhecimento da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 70% das pessoas acima de 50 anos têm artrose. Acima de 80 anos, todos seremos acometidos em maior ou menor grau.

As mulheres são mais afetadas após a menopausa devido à diminuição dos níveis hormonais. Além da idade, os principais fatores etiológicos são predisposição genética, obesidade, fumo, excessiva atividade esportiva e ainda sequelas de fraturas que alteram os eixos mecânicos normais.

Por serem articulações que suportam carga, as da coluna, dos quadris e joelhos são as mais acometidas. Entretanto, a doença pode atingir também as mãos e os dedos que ficam engrossados. Aparecem tumefações nas articulações interfalangeanas distais das mãos: são os conhecidos nódulos de Heberden. Nas articulações periféricas, nos casos mais avançados, além do edema, a articulação pode ficar mais quente devido à inflamação.

Frio e umidade aumentam dor

A principal manifestação clínica da artrose é a dor. É clássica a rigidez articular dolorosa inicial com progressivo alívio após alguns minutos de atividade. A dor nas articulações pode ser exacerbada por climas frios e úmidos. A doença evolui com perda progressiva e vagarosa da capacidade funcional. A limitação da mobilidade leva a uma lenta e constante diminuição da qualidade de vida.

Quando atinge a coluna, há perda da mobilidade e podem aparecer desvios anatômicos que são as escolioses. Quando acomete o quadril, geralmente bilateral, são comuns as queixas de incapacidade de colocar as meias ou cortar as unhas dos pés. O acometimento dos joelhos pode evoluir com deformidades. Eles podem apontar para dentro, isto é, joelhos em X que são os chamados "geno valgus". Os joelhos que desviam para fora são os conhecidos cambotas, "geno varus". Quando atinge as mãos, pode impedir atividades manuais, como abrir frascos ou segurar objetos pesados.

Prevenção e tratamento

As melhores medidas preventivas da artrose são a manutenção do peso corpóreo normal, evitar sobrepeso e principalmente a obesidade. Os músculos são absorventes do indesejável impacto articular. Eles devem permanecer fortes e ativos durante toda a nossa existência. São os protetores naturais das articulações. Sempre será uma boa conduta a atividade física regular.

Nos casos mais avançados, medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos podem ser necessários. A fisioterapia sempre auxilia com o calor profundo e o reforço muscular. As infiltrações articulares, principalmente com corticoides, podem ser benéficas. A maioria das diretrizes indica que não há comprovação científica da eficácia no tratamento com condroprotetores (glucosamina, condroitina, colágeno, cúrcuma), e nem mesmo com viscossuplementos (ácido hialurônico). Entretanto, muitos pacientes se sentem beneficiados.

Nas artroses mais avançadas e incapacitantes, está indicada a substituição articular por uma artificial. As articulações de silicone nos dedos das mãos devolvem a mobilidade sem dor. As próteses de quadril e de joelho, metálicas ou de cerâmica, apresentam taxas de sucesso acima de 95%. O resultado pode ser tão significativo que muitos pacientes descrevem a cirurgia como um "renascimento".

Por vivermos cada vez mais, todos teremos artrose, mas com boa prevenção, tratamento clínico e/ou cirúrgico e fisioterapia, é possível postergar esse problema e manter uma ótima qualidade de vida.





(*) Médico e professor universitário, membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina

Parceria com a Academia