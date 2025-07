Mudanças climáticas aumentam e pioram os casos de doenças respiratórias

Altas temperaturas induzem a produção de pólen. Assim, alérgicos, como os asmáticos, apresentam efeitos respiratórios graves. Jürgen Kottmann / stock.adobe.com

José Miguel Chatkin (*) e Roberto Tofani Sant'Anna (**)

As mudanças climáticas são, em sua maioria, decorrentes da queima de combustíveis fósseis para a produção de energia, com liberação de gases de efeito estufa (GEE) e poluentes danosos à saúde humana e ao meio ambiente.

Os GEE acumulam-se e, retendo calor, aumentam a temperatura global. Em consequência, há graves modificações para calor e frio rigorosos. Tais gases são os principais responsáveis pela inadequada qualidade do ar que respiramos em zonas urbanas industriais. O problema piora com a derrubada de matas naturais e destruição de biomas, com prejuízos para fauna e flora.

As mudanças climáticas e a poluição do ar aumentam as doenças cardiovasculares e interferem na morbimortalidade humana através de doenças respiratórias comuns, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Há aumento de hospitalizações por asma. Crianças de pouca idade sofrem muito por inalarem grandes volumes de ar poluído em relação ao seu tamanho.

A mortalidade por DPOC ocorre por infecções respiratórias. Também ocorrem casos agudos de doenças cardiovasculares pela inalação de poluentes, com risco de graves complicações e diminuição da expectativa de vida.

Pólen e micropartículas

As altas temperaturas induzem a produção de pólen, tornando a estação polínica mais prolongada. Assim, alérgicos a pólen, como os asmáticos, apresentam efeitos respiratórios graves, podendo necessitar hospitalizações.

Estas alterações climáticas ocasionam chuvas torrenciais e inundações, mas também longas secas. Os incêndios florestais, consequentes a calor extremo ou prolongada escassez de chuvas, liberam micropartículas trazendo riscos pulmonares e cardiovasculares.

Crianças de pouca idade sofrem muito por inalarem grandes volumes de ar poluído em relação ao seu tamanho.

Por serem muito pequenas, penetram profundamente nas vias aéreas e chegam à periferia dos pulmões, passando para a corrente sanguínea. Ocorrem, então, processos inflamatórios e liberação de toxinas para a corrente sanguínea que, ao longo do tempo, ocasionarão alterações cardiovasculares e emergências cardíacas, com aumento de mortes em períodos de altíssimo calor. Os idosos com problemas de saúde preexistentes são os mais atingidos.

Os danos aos sistemas respiratório e cardiovascular geralmente são mais graves em comunidades desassistidas, nas quais os efeitos podem ser devastadores. Grupos com insegurança alimentar e restrições econômicas têm maiores probabilidades de sofrerem com graves riscos ambientais.

Leia Mais Porto Alegre investiga oito casos suspeitos de sarampo entre moradores

Comportamento afetado

As altas temperaturas impactam diretamente em nossos cérebros com mudanças comportamentais inadequadas, como praticar esportes de forma agressiva em dias quentes, e outras atitudes impulsivas. Há prejuízos do raciocínio, da memória, do linguajar e dos sistemas sensoriais.

Pessoas sob calor intenso têm menor produtividade, os dias escolares são menos proveitosos e transeuntes têm dificuldades nas ruas com asfalto sob o sol. O controle difícil dessas situações poderá necessitar medicações ou internações psiquiátricas.

As condições meteorológicas também estão ligadas à poluição. Ventos fracos em baixa altitude mantêm o ar quente sobre as cidades, impedindo a dispersão dos poluentes. Em baixa umidade do ar e alta concentração de poluentes surgem ressecamento de mucosas, sangramento nasal, ressecamento da pele e irritação dos olhos.

Os idosos com problemas de saúde preexistentes são os mais atingidos.

A mensagem final é que a necessidade de redução dos efeitos nocivos das mudanças climáticas está se tornando cada vez mais clara e urgente. Para isso, a medida mais importante é diminuir as emissões de GEEs.

No entanto, devido ao seu intenso e continuado acúmulo, continuaremos a conviver com eventos extremos, como tempestades, chuvas intensas, ou períodos de seca, ondas de calor e alta umidade. Estas situações devem ser enfrentadas com medidas imediatas de saúde pública.

(*) Membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina (ASRM) e pneumologista chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital São Lucas da PUCRS

(**) Membro do Programa Novos Talentos da ASRM, doutor em Cardiologia e coordenador da Unidade de Pesquisa do Instituto de Cardiologia

Parceria com a Academia

Este artigo faz parte da parceria firmada entre Zero Hora e a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina (ASRM) em março de 2022. Uma vez por mês, o caderno Vida publica conteúdos produzidos (ou feitos em colaboração) por médicos da entidade, que completou 30 anos em 2020, conta com cerca de 90 membros de diversas especialidades (oncologia, psiquiatria, oftalmologia, endocrinologia, otorrinolaringologia etc.) e atualmente é presidida pelo psiquiatra Sérgio de Paula Ramos. Os textos são assinados por um profissional integrante do Programa Novos Talentos da ASRM, que tem coordenação do eletrofisiologista Leandro Zimerman, e por um tutor com larga experiência na área.