Novos medicamentos melhoram perspectivas para o tratamento da asma

A asma – doença crônica comum, tanto em crianças quanto em adultos – representa um problema global. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 250 milhões de pessoas no mundo vivem com a enfermidade. No Brasil, as estimativas sinalizam cerca de 20 milhões de asmáticos.

A moléstia acomete o pulmão, junto de uma inflamação crônica dos brônquios. No Dia Nacional de Controle da Asma – celebrado em 21 de junho –, Zero Hora apresenta os medicamentos e as tecnologias empregadas atualmente no tratamento da patologia.

Medicamentos mais eficazes

O pneumologista pediátrico Paulo Pitrez, da Santa Casa de Porto Alegre e da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul (SPTRS), afirma que o cenário da asma no país é "complicado".

— A asma no Brasil ainda é uma doença em que a grande maioria dos pacientes têm a sua enfermidade não controlada. De 80% a 90% não tratam da asma adequadamente — relata.

O médico cita dados do DataSUS, do governo federal, que evidenciam o problema. Na avaliação do profissional, os pacientes estão morrendo em casa, enquanto chamam atendimento e até a caminho do hospital.

— Pela primeira vez em décadas, a mortalidade da asma está aumentando. E 30% dessas mortes acontecem fora do ambiente hospitalar. São sete mortes de asma por dia no Brasil.

Conforme Pitrez, o surgimento de uma série de tratamentos medicamentosos eficazes, inclusive para a asma grave, representou uma grande virada.

— Hoje, o mantra do especialista capacitado e treinado para atender asma, é "ninguém mais deve sofrer dessa doença" — observa.

O pneumologista menciona que há tratamentos plenos inalatórios e, para os pacientes com casos graves, os imunobiológicos. Este segundo é caro, mas já disponibilizado tanto no Sistema Único de Saúde (SUS) quanto nos serviços de saúde privados.

— Temos três grupos de medicamentos inalatórios, que chamamos de preventivos. São corticoides inalatórios e dois tipos de broncodilatadores — diz, ilustrando que os pacientes, quando usam diariamente os remédios indicados pelos médicos, sentem-se bem.

Os avanços no tratamento envolvem os imunobiológicos produzidos em laboratórios pelas indústrias farmacêuticas.

— Eles (imunobiológicos) bloqueiam os mediadores inflamatórios. É um medicamento injetável subcutâneo. Nos últimos anos, surgiram cinco imunobiológicos para os casos de asma grave — enumera, reiterando que significam um grande avanço no tratamento dos pacientes.

E compartilha o que representam essas novidades no combate à asma.

— Isso foi um grande avanço para os pacientes que não respondiam ao tratamento. Praticamente, some a doença. Mas precisa tratar que nem o diabetes e a pressão alta. Isso mudou totalmente o cenário mundial da asma. Hoje, conseguimos tratar muito bem quando a doença está começando e o paciente não a deixou evoluir — avalia.

Os vírus respiratórios são considerados pelo especialista os "grandes vilões" da asma. Em razão disso, a orientação é para que asmáticos se vacinem contra a Influenza e a Covid. Questionado sobre o que seria o ideal quando o assunto é tratamento da asma, o médico fala em educação:

— Nós já temos os tratamentos. O que precisamos é de educação sobre a doença para os pacientes e para os médicos.

Identificar o perfil dos pacientes

A pneumologista Samanta Madeira de Oliveira, do Hospital Mãe de Deus, assegura que o tratamento da asma mudou significativamente nos últimos 10 anos. Conforme a médica, o atendimento passa pela caracterização do "fenótipo" (características genéticas aparentes ou visíveis da pessoa).

— Seria ver se esse paciente tem um perfil alérgico, neutrofílico (na doença grave é um subtipo inflamatório da asma caracterizado por um predomínio de neutrófilos nas vias aéreas, em contraste com a forma mais comum da enfermidade, que apresenta padrão eosinofílico). Baseado nesses perfis é que vamos definir o tratamento.

Segundo a pneumologista, um dos exames mais realizados para a caracterização dos perfis envolve a Fração Exalada de Óxido Nítrico (FeNO). Trata-se de um teste não invasivo utilizado para medir a quantidade de óxido nítrico exalado durante o processo de respiração.

— Seria um dos critérios para nós caracterizarmos o fenótipo alérgico, que é mais conhecido como tipo 2 (T2). É o mais falado hoje em dia, porque é o perfil do paciente que tem bastante medicação nova que seriam os imunobiológicos — comenta.

A médica ressalta que o tratamento da asma é feito com as medicações inalatórias (bombinhas), com corticoide inalatório e broncodilatador de longa duração, e as medicações de alívio.

— Os pacientes que seguem tendo crises nos últimos 12 meses (tempo usado de referência, conforme a médica) podem estar em um perfil de asma grave ou de difícil controle. Para esses, vamos indicar os imunobiológicos, que são medicações que agem especificamente em marcadores do trato respiratório — compartilha.

A profissional cita alguns medicamentos empregados no tratamento, como mepolizumabe, dupilumabe, banralizumabe, tremelimumabe e tezepelumabe. E o omalizumabe, oferecido pela Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado.

Samanta observa que o perfil mais comum dos pacientes atendidos é o de pessoas que não foram tratadas de forma adequada durante a infância, quando os perfis diferentes não eram ainda muito reconhecidos.

— Temos recebido pacientes com doenças que evoluíram. A maioria tem o perfil alérgico que tende a ter uma resposta melhor. E que temos vários medicamentos no mercado, além das medicações inalatórias.

Conforme o Ministério da Saúde, a asma conta com sintomas bem característicos. Porém, alguns podem ser confundidos com os de outras doenças. Veja os sinais mais comuns:

Tosse seca

Chiado no peito

Dificuldade para respirar

Respiração rápida e curta

Desconforto torácico

Ansiedade

Paciente não precisa mais de bombinha

O empresário Bernardo Reichert Pohlmann, 23 anos, convive com a asma alérgica desde os primeiros meses de vida. Filho de pais que foram asmáticos na infância, o morador de São Leopoldo, no Vale do Sinos, é um exemplo a seguir em termos de dedicação e seriedade no tratamento.

No começo, Pohlmann utilizava bombinhas, medicações e antialérgicos. Atualmente, o jovem é acompanhado pela alergista e imunologista Mariana Jobim. Desde então, o paciente não precisou mais usar bombinhas e teve bons resultados.

— Ela me apresentou os imunobiológicos, que foram a minha salvação. Estou fazendo aplicação do Dupilumabe (medicamento que age diretamente no sistema imunológico bloqueando duas substâncias inflamatórias envolvidas em lesões alérgicas das vias respiratórias). É subcutânea e ocorre a cada duas semanas — conta.

Pohlmann chegou a praticar vôlei de alto rendimento durante sete anos, quando defendeu as cores da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. Continua de forma recreativa na modalidade e também joga futebol, paddle, beach tennis e faz natação.

— A asma que eu tenho é alérgica, vem através do ácaro e da poeira. Tem em tudo o que é lugar. Então, para complementar o tratamento dos imunobiológicos, faço uso de gotas sublinguais. É um ácaro líquido que aplico diariamente para o meu corpo criar uma imunidade ao ácaro.

Combater a enfermidade – além da rinite, sinusite e bronquite, que ele também possui – virou uma batalha diária. Em razão da alergia ao pó, a família tomou uma série de medidas para deixar o ambiente no apartamento mais limpo. Confira algumas:

Tirar os sapatos ao entrar em casa, pois os calçados trazem poeira e sujeira da rua

Não exibir bibelôs nas estantes, porque eles acumulam poeira. Manter esses enfeites dentro de cristaleiras

Não ter cortinas, tapetes e carpetes em casa

Travesseiros e colchões têm uma capa de proteção plástica

Trocar lençóis a cada dois ou três dias

Roupas penduradas em cabides nos armários do quarto

Lavar almofadas frequentemente

Lavar cobertores antes de usar no período de frio

Utilizar sabão líquido antialérgico para lavar as roupas

Não usar amaciante na máquina de lavar roupa

Limpar regularmente o interior da máquina de lavar

Aos seis meses de idade, ele já tinha uma pneumologista pediátrica o acompanhando. Com cerca de dois anos, exames médicos descobriram nele a asma alérgica. Hoje, o cenário é outro. O dupilumabe mudou sua vida.

— Para a asma, o paciente não pode abandonar o tratamento contínuo.

E orgulha-se do resultado:

— Nunca mais usei bombinha.

A professora de natação Cristiane Reichert, 53, é mãe do empresário. Ela conta que quando a família viaja e fica em um hotel, chega a abrir o aparelho de ar-condicionado para limpar o filtro. Tudo pelo bem-estar do filho.

— A principal recomendação que eu daria para quem tem asma é ter um pneumologista pediatra e fazer o tratamento à risca. Não dá para mosquear, porque a asma pode ser desencadeada até quando a pessoa está sentada em um sofá — alerta, dizendo que a prática de atividades físicas auxilia no processo.

Mariana Jobim, que integra o corpo clínico do Hospital Moinhos de Vento, elogia o paciente:

— Ele (Bernardo) é um case de sucesso com as novas drogas para a asma. Ele faz uso de biológico e de imunoterapia para tolerância imunológica.

A médica entende ser necessário "individualizar o tratamento", de acordo com cada "tipo de paciente" e "como funciona a asma dele".

Estudos e medicações

Estudos relacionados ao tratamento da asma têm apresentado progressos significativos. Empregado em casos mais graves, o benralizumabe representa um marco no Reino Unido. No fim de 2024, pesquisadores do King's College London descobriram um novo tratamento para crises de asma e doença pulmonar obstrutiva crônica utilizando esse medicamento. A pesquisa foi publicada na The Lancet Respiratory Medicine.

O benralizumabe – já receitado para determinados pacientes com asma severa – é um anticorpo monoclonal administrado por injeção, em única dose. No estudo clínico, os cientistas perceberam que o medicamento também ajuda pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

Em fevereiro deste ano, foram incluídos no Sistema Único de Saúde (SUS) os medicamentos dupilumabe e benralizumabe para o tratamento de pacientes com asma grave. O primeiro bloqueia duas substâncias inflamatórias (citocinas IL-4 e IL-13) envolvidas no processo inflamatório alérgico das vias respiratórias.

Por sua vez, o segundo paralisa células de defesa conhecidas como eosinófilos, responsáveis pela inflamação nos brônquios em parte dos casos graves da doença.

Atendimentos por asma na Capital

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), entre os dias 1º de abril e 6 de junho de 2025, foram registrados 7.021 atendimentos relacionados à asma na Atenção Primária. Confira os grupos mais afetados:

Adultos de 18 a 60 anos ( 42,6% dos atendimentos)

dos atendimentos) Crianças entre 5 e 11 anos ( 23% )

) Predomínio de atendimentos femininos (61,94%)

Trataram-se de casos relacionados a doenças respiratórias do grupo CID J40_J47, com destaque para os seguintes subtipos da enfermidade:

J45.0 (asma predominantemente alérgica)

J45.1 (asma não alérgica)

J45.8 (outras formas de asma)

J45.9 (asma não especificada)

J46 (estado de mal asmático)

O pico mais alto ocorreu em 2 de junho, com 229 atendimentos em um único dia, o que evidencia o impacto da aproximação do inverno.

Protocolos e recomendações para quem possui asma

Conforme a prefeitura de Porto Alegre, pessoas com diagnóstico de asma devem intensificar os cuidados preventivos em períodos mais frios.

Existem recomendações e prevenções como vacinação. Em casos de situações agudas, a orientação é procurar unidades de saúde e de pronto atendimento.

Manter a medicação de uso contínuo em dia, conforme prescrição médica

de uso contínuo em dia, conforme prescrição médica Evitar exposição a ambientes com poeira, mofo ou fumaça

a ambientes com poeira, mofo ou fumaça Hidratar-se e, se possível, evitar mudanças bruscas de temperatura (ambiente quente para outro frio, por exemplo)

e, se possível, evitar mudanças bruscas de temperatura (ambiente quente para outro frio, por exemplo) Buscar atendimento médico ao primeiro sinal de agravamento dos sintomas respiratórios (falta de ar, chiado, tosse persistente)