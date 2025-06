Condição que provoca suor excessivo afeta 3% da população e pode levar a constrangimento social

Como tratar a hiperidrose

A boa notícia é que existem várias alternativas terapêuticas disponíveis. Os tratamentos para hiperidrose variam conforme a intensidade dos sintomas e a localização da sudorese. As opções não cirúrgicas incluem antitranspirantes tópicos com cloreto de alumínio, injeções de toxina botulínica (Botox) e medicamentos anticolinérgicos. Embora eficazes, esses tratamentos são paliativos e oferecem apenas controle temporário dos sintomas .

Durante a operação, uma pequena secção do nervo simpático é realizada, interrompendo o estímulo para a produção de suor. Com um tempo de anestesia de cerca de 30 minutos e uma recuperação de aproximadamente duas horas, não é necessária internação hospitalar, e os pacientes geralmente experimentam a cessação imediata da sudorese .

A simpatectomia torácica é indicada para casos de hiperidrose craniofacial, rubor facial, sudorese axilar e palmar. Embora a hiperidrose plantar possa melhorar com esta abordagem, sua solução pode exigir um procedimento abdominal mais complexo. Como em todo procedimento, uma consulta com um especialista é importante para avaliação das vantagens, assim como dos riscos associados. O cirurgião torácico é o profissional mais qualificado para avaliar a necessidade e realizar o procedimento.

Efeitos colaterais

Um dos efeitos colaterais potenciais da simpatectomia torácica é o desenvolvimento de sudorese compensatória , que é um aumento do suor em áreas como o abdômen, dorso e pernas. Embora as técnicas cirúrgicas tenham reduzido significativamente esse efeito, é crucial mencioná-lo , pois o procedimento é irreversível. O retorno às atividades normais é rápido, geralmente em três a sete dias, com apenas a recomendação de evitar levantar pesos.

(**) Presidente da Sociedade de Cirurgia Torácica do RS e membro do Programa de Novos Talentos da ASRM

